Birbirlerine girdiler!

Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler Kaan Ayhan'ın peşinde.. Sassoulo yetkilileri SABAH'a yaptıkları özel açıklamada Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp G.Saray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Cimbom yine masada…



KARTAL'IN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO

Ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile işi hızlandırdığı öğrenildi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İtalyanlar bu bedeli bulamazsa kiralama opsiyonuna yönelme kararı aldı. Beşiktaş, milli yıldız için kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon sonuna ise 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor.





30 MİLYON TL ALACAK

BEŞIKTAŞ bu sezon ilk transferini Salih Uçan ile yaptı. SABAH Spor'un 4 Mayıs'ta duyurduğu anlaşmanın ardından dün iş resmiyete döküldü. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik imza atan deneyimli oyuncu, 8 milyon TL garanti ücret ve 2 milyon TL de bonus kazanacak. Salih Uçan'ın yarın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Son sezonunda 40 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol atarken 7 kez de asist katkısında bulundu.