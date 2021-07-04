Burak Elmas yönetiminden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Transfer tahtası...

MOSTAFA MOHAMED ERKEN DÖNECEK!

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Mostafa Mohamed hakkında açıklama yaptı. İnce, 'Dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Her gün daha iyiye gidiyor. Beklediğimizden de önce dönecek.' dedi.

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