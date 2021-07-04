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Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:30

Burak Elmas yönetiminden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Transfer tahtası...

SUAT UMURHAN
Burak Elmas yönetiminden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Transfer tahtası...

Galatasaray'da yeni yönetim mali sorunları bir bir çözüyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, GS TV'de yaptığı açıklamada Tudor'un tazminatıyla ilgili problemi çözdüklerini transfer tahtasının açıldığını ifade etmişti. Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açarak işe başladı.

Yeni yönetimden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açtırdı. Burak Elmas yönetimi göreve başlar başlamaz mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski teknik direktör Igor Tudor'a olan borçlar yüzünden ilk etapta 800 bin Euro'luk ceza ödendi ve transfer tahtası açıldı.

Geçen sezondan kalan oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler kısa süre içinde yapıldı. Toplamda yeni yönetimin 20 milyon € (206 milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi.

Sarı kırmızılılar acil ödemeleri yaparken, yönetimden bası isimlerin de kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi. Yönetim şimdi transfer için net adımlar atmaya hazırlanıyor.

MOSTAFA MOHAMED ERKEN DÖNECEK!

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Mostafa Mohamed hakkında açıklama yaptı. İnce, 'Dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Her gün daha iyiye gidiyor. Beklediğimizden de önce dönecek.' dedi.

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Burak Elmas yönetiminden 20 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Transfer tahtası...
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