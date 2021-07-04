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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Cengiz Ünder Marsilya’da

Cengiz Ünder Marsilya’da
A Milli Takımımız'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder yeni sezonda Marsilya forması giyecek. Altınordu'da başlayan kariyerine Başakşehir forması ile devam eden Ünder sonrasında ise 14.2 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu. Sakatlığı nedeniyle çıkışı sekteye uğrayan 23 yaşındaki oyuncumuz geçen sezon ise Leicester City'ye kiralandı. 3 milyon Euro'luk kiralama bedeli karşılığında Premier Lig'e giden başarılı sağ kanat 9 lig maçında forma giyerken, 2 asistlik katkı sağladı. Roma'nın başına gelen Mourinho'nun da takımda düşünmediği oyuncu Fransa Ligi'nde yola devam etme kararı aldı ve Marsilya ile anlaştı. Cengiz Ünder için Roma'ya 10 milyon Euro bonservis ödeyen Fransız ekibi ayrıca bir sonrası satıştan da %30 pay verecek. 23 yaşındaki futbolcu 4 yıllık anlaşmaya imza attı.

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Cengiz Ünder Marsilya’da
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