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Giriş Tarihi: 4.7.2021 21:26 Son Güncelleme: 4.7.2021 21:44

Fenerbahçeli Arda Güler'den U19 Gelişim Ligi'nde şov!

Fenerbahçeli Arda Güler'den U19 Gelişim Ligi'nde şov!

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final maçları oynanıyor. Günün ilk çeyrek final maçında Fenerbahçe ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 6-0 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç oyuncusu karşılaşmada attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan U19 Gelişim Ligi finalleri, bugün oynanan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk çeyrek final maçında Fenerbahçe ve Başakşehir karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadele, sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Bora Aydınlık, Kaan Öztürk ve Arda Güler (2) kaydetti.

16 yaşındaki Arda Güler, attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle sahanın en dikkat çeken isimlerinden birisi olmuştu. Galatasaray Televizyonu spikeri Serbay Şenkal, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından genç futbolcuya övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

Günün ikinci maçı ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında saat 22.00'de oynanacak.

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Fenerbahçeli Arda Güler'den U19 Gelişim Ligi'nde şov!
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