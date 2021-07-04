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Giriş Tarihi: 4.7.2021 10:04 Son Güncelleme: 4.7.2021 10:32

Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...

Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da beklenen imza geldi! Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takdir toplayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı. Kısa süre içinde Arda Turan'ın da sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferi açıkladı. İlerleyen günlerde Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz transferinin de resmileşmesi bekleniyor.

Emre Akbaba ile Galatasaray arasında 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı.

ARDA VE BARIŞ ALPER YILMAZ DA AÇIKLANACAK!

Emre Akbaba'nın imza töreninden görseller de paylaşıldı. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Arda Turan transferlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray'da Florentino Luis, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru transferleri için de çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...
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