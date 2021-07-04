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Giriş Tarihi: 4.7.2021

‘Hocamızı itibarsızlaştırmayın’

TURGUT DOĞAN
‘Hocamızı itibarsızlaştırmayın’

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, dünkü idman öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak Pereira hakkında şunları söyledi: "Kimseyi bulamadık da Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir hoca. Samandıra'ya gelip hemen tekeri döndürecek birine ihtiyacımız vardı. Daha önce burada çalışmış, başarının ucundan kıl payı dönmüş ve CV'sine 'F.Bahçe şampiyonluğu' yazdırmak istiyor. 'F.Bahçe'de kupa kazanamamak içimde ukde kaldı' diyor. İçinde kalmışlık bazı insanlar için çok büyük motivasyondur. Hiç para pul derdi olmayan biri. Hiç para konuşmadık. Artık çok daha motive, agresif ve tutkulu. 5 Temmuz'da (yarın) Topuk'ta ilk antrenmanda takımın başında olacak. 4 yardımcısı ile birlikte geliyor."


ÖNCE CANER KARŞILAYACAK
Yönetici Selahattin Baki, Caner Erkin ile Pereira arasında daha önce yaşanan gerginlik ile ilgili de açıklama yaptı. Başarılı sol bek ile 4-5 ay önce bu konuyu konuştuklarını söyleyen Baki, "Öyle yansıtıldığı gibi büyük bir problem yok. Hatta Caner bana, hocayı ilk kendisinin karşılayacağını söyledi. Yani sorun yok" dedi.

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‘Hocamızı itibarsızlaştırmayın’
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