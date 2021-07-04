Kasalar kapandı

Yaz transferinde geride kalan 23 günde Süper Lig ekipleri bonservis konusunda çok titiz davrandı. 66 transferde sadece 5 futbolcu için toplam 2.27 milyon Euro bonservis ödendi. Cherif Ndiaye için 1 milyon Euro veren Göztepe en çok para harcayan takım oldu. Konyaspor Serdar Gürler'e 490 bin Euro, Oğulcan Ülgün'e de 480 bin Euro öderken, Alanyaspor Oğuz Aydın'ı 240 bin, Hatayspor da Sadık Baş'ı 60 bin Euro'ya aldı.





AÇIK ARA GERİDEN GELİYORUZ

Kulüplerimiz harcadığı ve kazandığı paralarda ise Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde son sırada yer aldı. Listede Serie A takımları 214 milyon Euro harcamayla başı çekti. Satışlardan ise 4.3 milyon Euro kazanan Süper Lig ekipleri burada da son sırada. Satıştan en çok kazanan lig ise 146 milyon Euro ile Bundesliga takımları oldu.



Bir görüş- BÜLENT TİMURLENK

FUTBOL AKLI KAZANACAK

Bu rakamlar artacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yıllar boyunca bonservislere ve yıllık ücretlere çok büyük paralar saçıldı. Bundan sonra bu sorumsuzluğun diyeti ödenecek. Önemli olan futbol aklı... Trabzonspor, Marek Hamsik gibi bir meastroyu, Gervinho gibi bir golcüyü bonservis ödemeden aldı. Ya da Beşiktaş 3 isabetli kiralık oyuncu; Aboubakar, Ghezzal ve Rosier ile şampiyonluğa ulaştı. Karagümrük'ün de yeniden yükseldiği Süper Lig'de transfer başarısı ortada. Çok para harcayanın çok kupası olsaydı Manchester City'nin müzesinde 15 yılda 5 tane Şampiyonlar Ligi kupası olurdu. Bir tane bile yok...