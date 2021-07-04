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Giriş Tarihi: 4.7.2021 12:08 Son Güncelleme: 4.7.2021 12:19

PSG Lionel Messi'den haber bekliyor! Rüya transfer gerçekleşecek mi?

PSG Lionel Messi'den haber bekliyor! Rüya transfer gerçekleşecek mi?

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi Fransız devi PSG istiyor. Copa America'da Arjantin Milli Takımı'nda olan efsane futbolcu, turnuva sonrası nihai kararını verecek.

Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 34 yaşındaki Arjantinli yıldız Fransız devi PSG'nin radarına girdi. PSG, milli takımla Copa America'da mücadele eden Lionel Messi'ye bir teklif yaptı.

AS'ın haberine göre 2011'de PSG'yi satın alan Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin en büyük hayallerinden biri Ronaldo ve Messi'den birini PSG formasıyla izlemek. Bu nedenle Fransız ekibinin transferde ısrarcı olacağı belirtildi.

Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta'nın göreve gelmesiyle Katalan ekibiyle sözleşmesini uzatacağı konuşulan Messi, nihai kararını Copa America'dan sonra verecek.

Lionel Messi, geçen sezon Barcelona formasıyla 47 maçta 38 gol attı ve 14 asist kaydetti.

PSG, daha önce Wijnaldum, Donnnarumma, Hakimi ve Sergio Ramos transferlerinde anlaşmaya varmıştı.

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PSG Lionel Messi'den haber bekliyor! Rüya transfer gerçekleşecek mi?
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