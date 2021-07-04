Samatta: Gitmiyorum

Fenerbahçe'nin göndermek için uğraştığı Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, geleceği hakkında konuştu. Sarı-lacivertli kulüple iki yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık yaklaşık 3 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu, "Belçika'dan gelen teklifler benim beklentilerimi şimdilik karşılamıyor. Bundan sonra tüm konsantrasyonumu Fenerbahçe için vereceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Yeni sezona hazırlanıyorum ve kendimi en iyi şekilde göstereceğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı. Bu arada MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Ayrıca, birçok Belçika kulübünün de yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon Euro bonservis talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.