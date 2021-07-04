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Giriş Tarihi: 4.7.2021 17:02

Sefa Yılmaz: Bu takımın bir parçası olmak gurur verici

AA
Sefa Yılmaz: Bu takımın bir parçası olmak gurur verici

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Sivasspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Sefa, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici. Demir Grup Sivasspor, çok köklü bir takım. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem ligde hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN SİVASSPOR'U TERCİH ETTİM"
Transfer sürecine değinen Sefa, "Hocamız menajerim ile görüştü. Başka kulüplerden de teklifler vardı. Sivasspor'dan teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Son senelerde çok başarı yıllar geçirdi. Bu yüzden hiç düşünmeden Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

"TFF'NİN ALDIĞI SEYİRCİ KARARI BİZİ MUTLU ETTİ"
Sefa, bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de aktardı. Saha içinde agresif bir yapıya sahip olduğunu ve her şeyini yansıtmaya çalıştığını vurgulayan Sefa, şunları kaydetti:

"Mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmeyen ve her zaman üstüne koyan bir oyuncuyum. Hiçbir zaman pes etmem ve sonuna kadar mücadele ederim. Takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar gereği 2021-2022 sezonunda profesyonel müsabakalarda stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması bizleri mutlu etti. Taraftarın önünde oynamak çok ayrı bir şey. Sivasspor taraftarı gibi ateşli bir taraftar önünde oynamak ayrı bir motivasyon veriyor."

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Sefa Yılmaz: Bu takımın bir parçası olmak gurur verici
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