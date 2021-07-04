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Giriş Tarihi: 4.7.2021 15:05 Son Güncelleme: 4.7.2021 15:06

Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini açıklıyor! Domadoj Vida sürprizi...

DHA
Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini açıklıyor! Domadoj Vida sürprizi...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlılarda sezonun ilk transferi olan Salih Uçan için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Yarın saat 18:00'de yapacağı ilk idmanla sezonu açacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın; Lens, Douglas ve Tyler Boyd'u kadroda düşünmüyor.

Beşiktaş'tan son dakika haberleri geliyor. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta henüz resmi bir transfer açıklanmadı. Geçen sezonu Alanyaspor'da noktalayan Salih Uçan'ın bugün açıklanması bekleniyor. Boyd, Lens ve Douglas yeni sezon planlamasında yok. Adem Ljajic ve Vida için gelen teklifler de değerlendirilecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu yarın saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla açacak. İlk etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirecek siyah beyazlılar, maçların ağırlıkta olduğu ikinci kamp programı için İspanya'ya gitmeyi düşünüyor.

YENİ TRANSFER SALİH UÇAN BUGÜN AÇIKLANIYOR

Beşiktaş şu ana kadar tek transfer yaptı. Sezon bitiminden 36 gün sonra teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı da 3 yıllığına renklerine bağlamıştı. Dün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki orta saha, bugün resmi olarak açıklanacak.

Salih dışında transferi bulunmayan siyah beyazlılar, öncelikli olarak biri üst düzey iki santrfor, bir stoper, kanat oyuncusu ve bir de orta saha alacak. Beşiktaş'ın bir diğer önceliği de geçen sezon mükemmel bir performans gösteren Rosier ve Ghezzal'ı da tekrar takıma kazandırmak. İki oyuncunun kendisiyle ve kulüpleriyle pazarlıklar devam ediyor.

BOYD, LENS VE DOUGLAS YENİ SEZONDA YOK

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon planlamasında Lens ve Douglas'ı kesin olarak düşünmezken, Tyler Boyd da veto yiyen 3'üncü isim oldu.

Geçen sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren ABD'li futbolcu, takım buluncaya kadar Ümraniye'de Lens ve Douglas'la birlikte ayrı bir sahada çalışacak. Boyd'un Süper Lig'den birkaç takımla görüştüğü ve kısa sürede kendine takım bulacağı öğrenilirken, Lens ve Douglas'ın bir seneleri daha olması ve aldıkları parayı yine gerekçe gösterecek olmaları, Beşiktaş yönetimini uğraştırabilir. Bu üç futbolcuya ek olarak takımda düşünülmeyen Umut Nayir de transfer görüşmelerine devam ediyor.

ATIBA, GÖKHAN TÖRE VE UTKU YARIN RESMİLEŞEBİLİR

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren Atiba, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran için de resmi açıklamalar bekleniyor.

Aynı zamanda takım kaptanı da olan Atiba ile 1 yıl daha anlaşan yönetim, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran'la da anlaştı ve bu üç futbolcunun resmi olarak yarın açıklanması bekleniyor. Yarın resmi açıklamanın yapılması durumunda Atiba, Gökhan Töre ve Utku da idmanda yer alacak.

Bu arada, milli takımda olan Cyle Larin ve Avrupa Şampiyonası'na katıldığı için izinli olan Vida antrenmana katılmayacak.

LJAJIC VE VIDA'YA GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımda yüksek maaş alan oyunculara gelecek tekliflere de açık durumda.

Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak. Ayrıca; Sergen Yalçın'ın mutlaka 10 numara istemesinden dolayı, gözden tamamen düşen Ljajic'in de satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş Ljajic için tüm tekliflere açık.

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Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini açıklıyor! Domadoj Vida sürprizi...
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