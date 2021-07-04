Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini açıklıyor! Domadoj Vida sürprizi...

Aynı zamanda takım kaptanı da olan Atiba ile 1 yıl daha anlaşan yönetim, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran'la da anlaştı ve bu üç futbolcunun resmi olarak yarın açıklanması bekleniyor. Yarın resmi açıklamanın yapılması durumunda Atiba, Gökhan Töre ve Utku da idmanda yer alacak.

Bu arada, milli takımda olan Cyle Larin ve Avrupa Şampiyonası'na katıldığı için izinli olan Vida antrenmana katılmayacak.