Son dakika: Beşiktaş sezonun ilk transferini açıkladı! Salih Uçan imzayı attı...

Son dakika… Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladıktan sonra transferde de adım atmaya başladı. Uzun süredir Beşiktaş'la anılan Salih Uçan, siyah-beyazlı kulüp tarafından resmen açıklandı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dört büyüklerin dikkatini çeken Salih Uçan, Sergen Yalçın faktörü sayesinde Beşiktaş'ı tercih etmişti. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta Aytemiz Alanyaspor formasını giyen Salih Uçan, 2 gol attı, 6 asist yaptı.
Beşiktaş'a hoş geldin Salih Uçan. 🦅#TüylerDikenDiken 💪🏻 @salihucan48 pic.twitter.com/eSj5A7KyDl— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆🏆 (@Besiktas) July 4, 2021
"TÜYLERİMİN DİKEN DİKEN OLDUĞU YERDEYİM"
Salih Uçan, transferin duyurulduğu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Yaşım küçük. Bucaspor'dayım. Yedeğim. Beşiktaş'ın stadında, Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Beşiktaş taraftarı Quaresma'ya öyle bir bağırdı ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vov! dedim. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim."