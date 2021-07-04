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Giriş Tarihi: 4.7.2021 19:05 Son Güncelleme: 4.7.2021 19:19

Son dakika: Beşiktaş sezonun ilk transferini açıkladı! Salih Uçan imzayı attı...

Son dakika: Beşiktaş sezonun ilk transferini açıkladı! Salih Uçan imzayı attı...

Son dakika haberi… Geçtiğimiz gün Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçen Salih Uçan, siyah-beyazlı kulüp tarafından resmen açıklandı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan ve geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da geçiren Salih Uçan, 3 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyecek.

Son dakika… Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladıktan sonra transferde de adım atmaya başladı. Uzun süredir Beşiktaş'la anılan Salih Uçan, siyah-beyazlı kulüp tarafından resmen açıklandı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dört büyüklerin dikkatini çeken Salih Uçan, Sergen Yalçın faktörü sayesinde Beşiktaş'ı tercih etmişti. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta Aytemiz Alanyaspor formasını giyen Salih Uçan, 2 gol attı, 6 asist yaptı.

"TÜYLERİMİN DİKEN DİKEN OLDUĞU YERDEYİM"

Salih Uçan, transferin duyurulduğu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşım küçük. Bucaspor'dayım. Yedeğim. Beşiktaş'ın stadında, Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Beşiktaş taraftarı Quaresma'ya öyle bir bağırdı ki, neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vov! dedim. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim."

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Son dakika: Beşiktaş sezonun ilk transferini açıkladı! Salih Uçan imzayı attı...
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