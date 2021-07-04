Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! "Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur"
Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:56 Son Güncelleme: 4.7.2021 10:09

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! "Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur"

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Son dakika haberi... Fenerbahçe uzun süredir aradığı teknik direktörünü buldu ve 5 yıl önce yolların ayrıldığı Vitor Pereira'yı göreve getirdi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Fenerbahçe taraftarları ve kamuoyunda çok tartışılan bu tercihi değerlendirdi. Usta isimler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe uzun süredir aradığı teknik direktörünü buldu ve 5 yıl önce yolların ayrıldığı Vitor Pereira'yı göreve getirdi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Fenerbahçe taraftarları ve kamuoyunda çok tartışılan bu tercihi değerlendirdi. Usta isimler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

AHMET ÇAKAR - TARAFTARLARA BU SEÇİMİ ANLATMA OLANAĞI YOK

Fenerbahçe'de hem kulübe çok zarar verecek hem de Başkan Ali Koç'u yıpratacak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç göreve gelirken 'Vizyon' dedi, 'Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olacağız' dedi ama evvelsi gün açıklanan Vitor Pereira kararıyla kulüp stratejisinde konkordato ilan etti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Vitor Pereira kararı, skandal bir karardır. Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarına ne izah edebilirsiniz ne de ikna edebilirsiniz. Haftalardır beklendi, sezon açıldı, transferler yapıldı ya da yapılamadı ama hoca belli olmadı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Bu kadar beklentinin sonunda, bu kadar gecikmenin sonunda önemli, ünlü bir hoca ile anlaşılsaydı bir nebze olsun camiaya yedirebilirlerdi ama şimdi yedirebilecekleri hiçbir şey yok.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Vitor Pereira, Fenerbahçe camiasında asla iz bırakmamış, başarılı olamamış bir hocadır. Daum'u getirseler belki ikna edebilirlerdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Zira Daum'un karizması, Fenerbahçe ve diğer kulüplerdeki başarısı Türkiye'de iz bırakmıştır. Ali Koç nasıl bu tür kararlara imza atıyor, adeta kendi ayağına sıkıyor anlaşılır gibi değil.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

ÖMER ÜRÜNDÜL - YÜRÜYEN VAN PERSIE'Yİ TERCİH EDEN HOCAYDI

Bana göre dünyada her teknik direktörün önemli hatalar yapması çok normal. Her şeyden önce tabii ki teknik adamların icraatlarına bakarım. Pereira benim gözümde iyi bir teknik direktör değil.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Bu yorumu, Fenerbahçe'de çalıştığı zaman yaptığı hatalar üzerinden yapmıyorum. Zaten daha önceden başarısızlığı nedeniyle yolların ayrıldığı bu kariyerdeki bir hoca ile tekrar birleşmek hata.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Ama benim olaylara bakış açım şöyle; Pereira, elinde birinci sınıf santrfor olmasa da fizik açıdan çok güçlü ve çok faydalı bir Fernandao varken, yürüyen Van Persie'yi tercih etmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Bu tip olaylar bir teknik direktör için çok olumsuz puan getirir. Her şeye rağmen ben yine de bu sene icraatlarına bakarak kendisini değerlendireceğim.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

GÜRCAN BİLGİÇ - BU HAMLE ALİ KOÇ'UN İNTİHAR MEKTUBUDUR

İki gün önce, 'Üst düzey bir hoca planlarınızda yoksa Emre Belözoğlu'nu tatilden çağırın' dedim. Hâlâ aynı görüşteyim. Bunun Vitor Pereira'nın iyi kötü olmasıyla bir alakası yok. Kendisi 5 sezon önce yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak Fenerbahçe'den ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Bunları kazanmış ve gelişmiş bir şekilde dönüp dönmediğine bakacağız. Bilimsel testlere inanmayan, antrenmanları kafasına göre yaptıran, 70 milyon Euro bonservis maliyetli yıldızlar karmasını birbirine katan bir isim.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Kulübün açıkladığı 4 sayfalık tanıtımdaki cümleleri Belözoğlu, Bulut ve İsmail Kartal için de kullanabiliriz. Sonuçta Ali Koç yönetiminin bir planı, gelişme takvimi veya futbol anlayışı olmadığını anladık.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Pereira, 1.5 aylık başarısızlığın sonucunda, 1.5 günlük görüşmeyle el sıkışılan bir hoca. Fenerbahçe'nin sezon başarısı artık alacağı santrfora bağlı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Eğer iyi bir golcü bulurlarsa Pereira'yı da kendilerini de tartışmaya kapatırlar. Aksi yönde bir gelişmede bu kararı, aslında Ali Koç'un intihar mektubu olarak yorumlayabiliriz.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

LEVENT TÜZEMEN - ÇALIŞTIĞI YERDE HUZUR DEĞİL HEP ÇATIŞMA OLUR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçelileri bile şaşırtan Pereira hamlesini ben Aziz Yıldırım'a bir meydan okuma olarak görüyorum. Sayın Koç, Aziz Yıldırım'a şunu demek istiyor:

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

"70 milyon Euro'luk kadro kurdun, Van Persie'yi getirdin ama Pereira ile şampiyon olamadın. Göreceksin, Pereira, F.Bahçe'de şampiyonluk kazanacak."

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Ancak Başkan Ali Koç, Pereira'yı takımın başına getirmesini taraftara asla anlatamaz. Tribünler ilk maçtan itibaren Pereira'ya bir tepki koyar. Çünkü Portekizli hoca, agresif, kavgacı ve geçimsiz bir teknik adam.

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Van Persie, Diego, Caner gibi birçok oyuncuyla kavga etti, hatta vatandaşı Nani, Fenerbahçe'den ayrılmadan evvel Pereira'yı suçlayarak şöyle demişti:

"Herkesle çatışarak oyuncuların güvenini kaybettin. Bizi asla bir aile haline getiremedin."

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur

Ayrıca Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikâyet etmesi tüm Fenerbahçeliler'in hafızasındaki yerini koruyor. Van Persie başta olmak üzere oyuncularla iletişim kuramayan Pereira'nın, Mesut Özil, Sosa, Gustavo gibi oyuncularla nasıl anlaşacağını açıkçası çok merak ediyorum. Gerçek şu, Pereira'nın olduğu yerde huzur olmaz, çatışma olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…
SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak? 2021 Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları resmen çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
Kılıçdaroğlu'nun her yalanı elinde patladı! Mega projelere iftira kampanyası alışkanlık oldu
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek?
İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, yaşadıklarını anlattı: Olaydan sonra tehdit edildim
Memur emekli maaş zammı belli oluyor! Temmuz ayı 2021 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Son dakika: Kartal Tibet gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! "Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA