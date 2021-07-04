Ayrıca Pereira'nın Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikâyet etmesi tüm Fenerbahçeliler'in hafızasındaki yerini koruyor. Van Persie başta olmak üzere oyuncularla iletişim kuramayan Pereira'nın, Mesut Özil, Sosa, Gustavo gibi oyuncularla nasıl anlaşacağını açıkçası çok merak ediyorum. Gerçek şu, Pereira'nın olduğu yerde huzur olmaz, çatışma olur.