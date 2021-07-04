Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...
Giriş Tarihi: 4.7.2021 14:49 Son Güncelleme: 4.7.2021 14:49

Son dakika: Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...

Son dakika: Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da beklenen imza geldi! Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takdir toplayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı. Kısa süre içinde Arda Turan'ın da sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferi açıkladı. İlerleyen günlerde Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz transferinin de resmileşmesi bekleniyor.

Emre Akbaba ile Galatasaray arasında 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı.

ARDA VE BARIŞ ALPER YILMAZ DA AÇIKLANACAK!

Emre Akbaba'nın imza töreninden görseller de paylaşıldı. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Arda Turan transferlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Emre Akbaba'dan imza sonrası ilk açıklama! "Şampiyonluklarla süslemek istiyorum" | Video

Galatasaray'da Florentino Luis, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru transferleri için de çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Kılıçdaroğlu'nun her yalanı elinde patladı! Mega projelere iftira kampanyası alışkanlık oldu
Son dakika: Vitor Pereira'nın transfer listesi belli oldu! Eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor...
Temmuz ayı Memur emekli maaş zammı 2021 belli oluyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları belli oluyor: Emekli ve memur temmuz maaş zammı oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası olay sözler! "Skandal, Ali Koç'un intihar mektubudur"
Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları resmen çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Paulinho transfer ateşini yaktı! Fatih Terim’in fotoğraflarına…
Emekli bayram ikramiyesi belli oluyor! 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli ikramiyeleri zamlı mı ödenecek?
Telafi eğitimi yarın başlıyor! İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da beklenen imza geldi! 2023'e kadar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA