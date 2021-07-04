Son dakika: Mario Balotelli transferi tamam! Adana Demirspor Başkanı Sancak açıkladı...

İtalyan futbolunun yetiştirdiği önemli golcüler arasında yer alan Mario Balotelli Süper Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor! Son dakika bilgisine göre Mario Balotelli ile Adana Demirspor arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, şimdi de Balotelli ile anlaştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.
A Spor'un aktardığı bilgiye göre Mario Balotelli çok yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Adana Demirspor'da forma giyecek.
Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.
Adana Demirspor bu sezon Younes Belhanda, Ferhat Kaplan ve son olarak Britt Assombalonga'yı transfer etti.
Adana Demirspor, Babajide Akintola'yı transfer etti! Akintola, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.
SON DAKİKA: ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI SANCAK BALOTELLİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI!
'Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.'
'BALOTELLİ DELİYSE BİZ DE DELİYİZ!'
'Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracaklarını Balotelli'nin Adana Demirspor'a gelmeyi çok istediğini belirtti. 'Balotelli gelmeyi çok istiyor. Adana'da kendini yeniden gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor.' dedi.
Son dakika! Balotelli, çarşamba günü Adana'ya geliyor! Başkan Murat Sancak açıkladı