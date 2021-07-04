Son dakika: Marsilya transferi resmen açıkladı! Cengiz Ünder'in Fransa kariyeri başlıyor...

Marsilya, Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı. Fransız kulübü milli futbolcuyu Roma'dan 1 yıllığına kiraladı. Cengiz Ünder, gelecek sezon Fransa Ligue 1'de mücadele edecek. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.
Altınordu altyapısından yetişen Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçirmiş ancak beklenen etkiyi yaratamamıştı. Adı Fenerbahçe ile de sık sık anılan milli yıldız, kariyerine 1 yıl boyunca Marsilya'da devam edecek.
Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi 😁🇹🇷— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021
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2017 yılında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Avrupa kariyerinde Roma ve Leicester City'nin ardından 3. takımına imza atmış oldu.
Satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralanacağı açıklanan milli oyuncunun Marsilya'da 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Roma, Cengiz Ünder'in 500 bin Euro kiralama bedeli ve 8.4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralandığını açıkladı. Milli oyuncunun sonraki satışından ise %20 pay alınacak.