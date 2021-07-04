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Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:40 Son Güncelleme: 4.7.2021 10:25

Trabzonspor eski yıldızını istiyor! Yerli operasyonu...

Trabzonspor eski yıldızını istiyor! Yerli operasyonu...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yerli transferinde bazı tecrübeli isimleri hedeflediklerini açıklamasından sonra İsmail Köybaşı ve Muhammet Demir’in isimleri gündeme geldi

Trabzonspor, yabancı transferinden sonra gözünü Türk futbolculara çevirdi. Yeni kurala göre sahada 3 Türk futbolcu oynatma gerekliliği sonrası bordo-mavililer, iç piyasada arayışa başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün düzenlediği basın toplantısında bazı tecrübeli yerli isimleri kadrolarına katabileceklerini söylemesi üzerine gözler İsmail Köybaşı'na çevrildi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun ismi yeniden masaya geldi.

FORVETE TANIDIK İSİM

Forvet için de tanıdık bir isim gündemde. 2015- 17 sezonlarında bordo-mavili formayı 25 maçta giyen ve 5 gol, 2 asistle oynayan Muhammet Demir'i Başakşehir'den kiralamak için harekete geçildi.

SOL BEK İÇİN ONUR İDDİASI

Sol beke takviye yapacak olan Trabzonspor'un bonservisi elinde bulunan Onur Atasayar'ı da transfer listesine aldığı iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Bursaspor'da 31 maça çıkıp, 3 gol+5 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi sona eren Onur ile ön temas kurulduğu belirtiliyor. 1.84 boyundaki sol bek, orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

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Trabzonspor eski yıldızını istiyor! Yerli operasyonu...
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