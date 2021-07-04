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Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:58

Uruguay elendi Fernando Muslera geri dönüyor! Galatasaray - PSV maçında...

Uruguay elendi Fernando Muslera geri dönüyor! Galatasaray - PSV maçında...

Son dakika... Copa Amerika'da heyecan gece yarısı oynanan çeyrek final maçlarıyla devam etti. Arjantin, Ekvador'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Uruguay ile Arjantin arasında da normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada yarı finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltılar sonucunda Muslera'nın formasını giydiği Uruguay elendi.

Son dakika haberi... Uruguay ile Kolombiya arasında oynanan Copa America çeyrek final karşılaşmasında normal sürede gol sesi çıkmadı. Uruguay'da Fernando Muslera takımın en iyileri arasındaydı. Duvan Zapata'nın şutlarında gole izin vermeyen deneyimli eldiven penaltı atışlarında ise başarılı olamadı.

JİMENEZ VE VİNA KAÇIRDI, MUSLERA KURTARAMADI!

Fernando Muslera ile Ospina'nın rekabetinde kazanan Kolombiyalı eldiven oldu. Atletico Madrid'in stoperi Jimenez ile Vina Uruguay'da penaltıyı kaçıran isimler olurken Kolombiya takımında penaltı kaçıran olmadı.

Bu durumda Kolombiya, Uruguay'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Copa America'da Brezilya ile Peru, Arjantin ile Kolombiya eşleşti.

MUSLERA PSV MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları öncesinde Muslera'nın durumu merak ediliyor. İki takım arasındaki ilk maç 20 veya 21 Temmuz'da oynanacak.

Uruguay ile Copa America'dan elenen Muslera'nın kısa bir tatil yapıp bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Okan Koçuk da Giresunspor ile anlaştı. Galatasaray'da yedek kaleci Okan'ın da takımdan ayrılmasıyla Muslera'nın elenmesi Galatasaray taraftarını bir anlamda sevindirdi.

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Uruguay elendi Fernando Muslera geri dönüyor! Galatasaray - PSV maçında...
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