Uruguay elendi Fernando Muslera geri dönüyor! Galatasaray - PSV maçında...

JİMENEZ VE VİNA KAÇIRDI, MUSLERA KURTARAMADI!
Fernando Muslera ile Ospina'nın rekabetinde kazanan Kolombiyalı eldiven oldu. Atletico Madrid'in stoperi Jimenez ile Vina Uruguay'da penaltıyı kaçıran isimler olurken Kolombiya takımında penaltı kaçıran olmadı.
Bu durumda Kolombiya, Uruguay'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Copa America'da Brezilya ile Peru, Arjantin ile Kolombiya eşleşti.
MUSLERA PSV MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK Mİ?
PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları öncesinde Muslera'nın durumu merak ediliyor. İki takım arasındaki ilk maç 20 veya 21 Temmuz'da oynanacak.
Uruguay ile Copa America'dan elenen Muslera'nın kısa bir tatil yapıp bu maçta forma giymesi bekleniyor.
Okan Koçuk da Giresunspor ile anlaştı. Galatasaray'da yedek kaleci Okan'ın da takımdan ayrılmasıyla Muslera'nın elenmesi Galatasaray taraftarını bir anlamda sevindirdi.