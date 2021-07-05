3-4 hamleyle şampiyon oluruz

"BU takımda her şey var. Üçlü de oynar dörtlü de..." diyen Portekizli hoca, 3-4 kritik transferle şampiyonluk sözü verd SZALAI'NIN varlığının takım için önemine vurgu yapan Pereira, takımı da Mesut ve İrfan Can'ın üzerine kuracak
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti. Baki, Portekizli hocanınher şeye hakim olduğunun, anlaşmadan öncekendilerine takımla ilgili sunum yaptığınınaltını çizmişti. SABAH Spor, 52 yaşındaki hocanın raporunda öne çıkanları öğrendi. Pereira, yönetimetransfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını,3-4 kritik hamleyle şampiyon takımınortaya çıkacağını ifade etti.
SİSTEM ESNEK OLACAK
F.BAHÇE'DE yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını,maça göre oyuncu ve diziliş tercihiyapabileceğini iletti. Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Szalai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı gelen bilgiler arasında.
SANTRFOR VE KANAT ÖNCELİK
PEREIRA transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti. Pereira mevki olarak santrfor, 2 kanat, sol bek vealternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti.
ORTA ALANDA EN İYİ TAKIMIZ
ORTA ALANDA F.Bahçe'nin Türkiye'nin açık ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pereira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın liderliğinde kuracağını belirtti. Bu bölgedeki tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli olarak kullanacağını kaydeden Portekizli, hücum bölgesindekiçeşitliliğin artması halinde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olacaklarını belirtti.
TARAFTARA İLK MESAJ: BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ
F.BAHÇE'NİN 2 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira dün akşam saatlerinde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Pereira ve yardımcılarını, yönetici Selahattin Baki karşıladı. 52 yaşındaki teknik direktör İstanbul'a iner inmez duygularını paylaşırken, "Taraftara bir mesajınızvar mı?" sorusuna, "Fantastik bir taraftar kitlesi,beraber çalışırsak sezon sonunda kulübün istediğişampiyonluğu kutlayabiliriz" yanıtını verdi.
BU KULÜBÜ HEP KALBIMDE TUTTUM
Fenerbahçe'ye yeniden döndüğü için gururlu olduğunu belirten Pereira, "Bu kulüp için çalışacakve savaşacak olmaktan mutluyum. Bu takımıve taraftarı her zaman kalbimde tuttum. Taraftarıntutkusu her zaman farklı ve özeldi. Hak edilenbaşarılar için savaşacağım" diye konuştu.