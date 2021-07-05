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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:47

Aytemiz Alanyaspor'un kamp programı belli oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Aytemiz Alanyaspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig Temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un 2021-2022 sezonu kamp programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü kedi tesislerinde başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk etap kamp çalışmaları için yarın Burdur'a hareket edecek.

Aytemiz Alanyaspor 6-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Burdur kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.13 Temmuz Salı günü Ukrayna'nın FC Zorya Luhansk takımıyla karşılaşacak olan Alanyaspor, 17 Temmuz Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yaparak,19 Temmuz Pazartesi günü ilk etap kampını tamamlayacak.

2'nci etap kamp çalışmaları ise 22 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Düzce - Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Takımımız burada, 25 Temmuz Pazar günü Adana Demirspor, 28 Temmuz Çarşamba günü Hatayspor, 31 Temmuz Cumartesi günü Fatih Karagümrük ve 3 Ağustos Salı günü Çaykur Rizespor ile toplam 4 hazırlık maçı yaparak kamp çalışmalarını tamamlayacak.

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Aytemiz Alanyaspor'un kamp programı belli oldu
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