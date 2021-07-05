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Giriş Tarihi: 6.7.2021 00:10 Son Güncelleme: 6.7.2021 00:18

Beşiktaş golcü arayışlarında rotayı İspanya'ya çevirdi! Yeni hedef Luuk de Jong...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Beşiktaş golcü arayışlarında rotayı İspanya'ya çevirdi! Yeni hedef Luuk de Jong...

Son dakika haberi... Sergen Yalçınla yeni sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna katarak sezonun ilk transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, golcü arayışlarında ise rotayı İspanya'ya çevirdi. Sevilla'da forma giyen Hollandalı golcü Luuk de Jong için İspanyol ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, oyuncunun durumunu sordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon çalışmalarına Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Beşiktaş, sezonun ilk transferini Salih Uçan'ı açıklayarak yaptı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Devler Ligi'nde kalıcı olacak bir kadro kurmayı planlıyor.

Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde, deneyimli hocanın isteklerinden birisi olan iyi kadro kurulması, Beşiktaş yönetimi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Transfer çalışmalarının sürdüğü siyah-beyazlılarda Alex Teixeira ve Diego Costa transferlerinde aşama kaydedildi. İki yıldız isim için de son detayları görüşen Beşiktaş için yeni bir iddia İspanyol basınından geldi.

Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda da bulunan ve Avrupa Şampiyonası'nda 2 maçta forma giyen Sevilla'nın Hollandalı golcüsü için Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.

Marca'da yer alan haberde, yıldız golcüyü kiralamak isteyen Beşiktaş, Sevilla'ya oyuncunun durumunu sordu.

Luuk de Jong geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla ligde oynadığı 34 maçta 4 gol attı. Kral Kupası'nda 7 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Luuk de Jong, tüm kulvarlarda 48 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş golcü arayışlarında rotayı İspanya'ya çevirdi! Yeni hedef Luuk de Jong...
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