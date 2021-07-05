Beşiktaş golcü arayışlarında rotayı İspanya'ya çevirdi! Yeni hedef Luuk de Jong...

Yeni sezon çalışmalarına Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Beşiktaş, sezonun ilk transferini Salih Uçan'ı açıklayarak yaptı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Devler Ligi'nde kalıcı olacak bir kadro kurmayı planlıyor.
Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde, deneyimli hocanın isteklerinden birisi olan iyi kadro kurulması, Beşiktaş yönetimi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılıyor.
Transfer çalışmalarının sürdüğü siyah-beyazlılarda Alex Teixeira ve Diego Costa transferlerinde aşama kaydedildi. İki yıldız isim için de son detayları görüşen Beşiktaş için yeni bir iddia İspanyol basınından geldi.
Marca'da yer alan haberde, yıldız golcüyü kiralamak isteyen Beşiktaş, Sevilla'ya oyuncunun durumunu sordu.
Luuk de Jong geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla ligde oynadığı 34 maçta 4 gol attı. Kral Kupası'nda 7 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Luuk de Jong, tüm kulvarlarda 48 maçta 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi.