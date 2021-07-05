Efsaneler Florya’da!

G.Saray’ın dünkü idmanında iki sürpriz konuk vardı. Sarı-kırmızılı forma ile UEFA Kupası’nı kaldıran Hagi ve Popescu, Florya’yı ziyaret ederek hasret giderdi
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken dün iki sürpriz isim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde nostalji rüzgârları estirdi. Sarı-kırmızılı formaile büyük başarılar yaşayan ve2000'deki UEFA şampiyonluğunukazanan kadroda yeralan Hagi ve Popescu idmanıteknik direktör Fatih Terim ilebirlikte izledi. İkilinin, Fatih Terim'in hayatını konu alan belgesel için İstanbul'a geldikleri belirtildi. Hagi ve Popescu Galatasaray'da forma giyerken altyapıda olan Arda Turan da bir zamanlar idolü olan ikili ile sohbet etti.