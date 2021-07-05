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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Efsaneler Florya’da!

Efsaneler Florya’da!

G.Saray’ın dünkü idmanında iki sürpriz konuk vardı. Sarı-kırmızılı forma ile UEFA Kupası’nı kaldıran Hagi ve Popescu, Florya’yı ziyaret ederek hasret giderdi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken dün iki sürpriz isim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde nostalji rüzgârları estirdi. Sarı-kırmızılı forma ile büyük başarılar yaşayan ve 2000'deki UEFA şampiyonluğunu kazanan kadroda yer alan Hagi ve Popescu idmanı teknik direktör Fatih Terim ile birlikte izledi. İkilinin, Fatih Terim'in hayatını konu alan belgesel için İstanbul'a geldikleri belirtildi. Hagi ve Popescu Galatasaray'da forma giyerken altyapıda olan Arda Turan da bir zamanlar idolü olan ikili ile sohbet etti.

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Efsaneler Florya’da!
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