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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:10 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:47

EURO 2020'de 2. perde masalı! Danimarka'nın şampiyonluk hikayesi...

SUAT UMURHAN
EURO 2020'de 2. perde masalı! Danimarka'nın şampiyonluk hikayesi...

EURO 2020'de yarı final heyecanı çarşamba günü başlıyor. İtalya-İspanya ve Danimarka-İngiltere maçları oynanacak. Eriksen’in hastalığı sonrasında kenetlenen Danimarka yarı finale adını yazdırırken, 29 yıl önceki tarihi zaferde de takım, kızı lösemi olan Kim Vilfort için birlik olmuştu. EURO 92'de Danimarka'nın yaşadığın şampiyonluğun ilginç hikayesi...

EURO 2020'de mağlubiyet ve 1 galibiyetle gruptan çıkan Danimarka daha sonra son 16 turunda Galler'i 4-0 ve çeyrek finalde de Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale kadar geldiler. Yarı finalde turnuvanın favorisi olan İngiltere'ye karşı mücadele edecekler.

DANİMARKA'NIN 1992'DEKİ ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ

EURO 1992 biletini alamayan Danimarka'da oyuncuların bir kısmı tatile giderken, bir bölümü de hazırlık maçlarının bitmesi için gün sayıyordu. Teknik direktör Richard Möller Nielsen ise eşi ile birlikte yeni yapılacak mutfakları için karar vermeye çalışıyordu…

TATİLDEN EURO 1992'YE

1 Haziran'da çalan telefon ise her şeyi değiştirdi! İsveç'te düzenlenecek şampiyonaya gruplarda Danimarka'nın önünde lider olarak katılma hakkı alan Yugoslavya, turnuvadan ülkedeki iç savaş gerekçesiyle men edilince UEFA, Danimarka'yı davet etti. Federasyon tatildekilere ulaşmak için 'cep telefonu olmayan bir dünyada' her yolu deniyordu.

MAÇI BIRAKTI LÖSEMİ KIZININ YANINA KOŞTU

Gruptaki ilk maça (İngiltere) sadece 10 gün vardı. Ama ortalıkta kimse yoktu! Böyle başladı Danimarka'nın EURO 92 hikâyesi… İngiltere beraberliği ve İsveç yenilgisi sonrasında gruptan çıkmak için tek şans vardı; o da Fransa'yı yenmek! Kampta kimsenin ağzını bıçak açmamasının nedeni ise Kim Vilfort'un, lösemi tedavisi gören kızı Line'nin durumu ağırlaşınca hastaneye geri dönmesiydi.

Fransa maçı kazanılırken, kızı ve eşinin de isteği ile Vilfort'un dönüşü yüzleri de güldürdü. Yarı finalde Hollanda'yı penaltılarla geçen Danimarka'nın, finaldeki rakibi ise favori Almanya'ydı…

GOLÜ KIZINA ARMAĞAN

Ama masal başlamıştı bir kere… Kızından haber bekleyen Vilfort, Almanya ağlarına ikinci golü attığında ise tüm dünyada şaşkınlık, yerini alkışa bırakıyordu… Vilfort, kupayı kaldırıp hemen hastaneye dönerken, kızı Line'nin kısa bir süre sonra hayatını yitirmesi ise Vilfort'un kaybettiği en büyük mücadele oldu.

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EURO 2020'de 2. perde masalı! Danimarka'nın şampiyonluk hikayesi...
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