EURO 2020'de 2. perde masalı! Danimarka'nın şampiyonluk hikayesi...

MAÇI BIRAKTI LÖSEMİ KIZININ YANINA KOŞTU

Gruptaki ilk maça (İngiltere) sadece 10 gün vardı. Ama ortalıkta kimse yoktu! Böyle başladı Danimarka'nın EURO 92 hikâyesi… İngiltere beraberliği ve İsveç yenilgisi sonrasında gruptan çıkmak için tek şans vardı; o da Fransa'yı yenmek! Kampta kimsenin ağzını bıçak açmamasının nedeni ise Kim Vilfort'un, lösemi tedavisi gören kızı Line'nin durumu ağırlaşınca hastaneye geri dönmesiydi.