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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Heyecan tam gaz sürüyor

Heyecan tam gaz sürüyor

U19 Gelişim Ligi Finalleri Antalya’da devam ediyor. Mücadeleler A Spor’dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor

Türk futbolunun genç yetenekleri A Spor'da milyonların önüne çıkıyor. Dev kulüpler, Süper Lig U19 Gelişim Ligi Finalleri'nde Antalya'da karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde dünkü Medipol Başakşehir-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş maçlarının ardından bugün de Alanyaspor-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Göztepe mücadeleleri oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalarda geleceğin yıldızları A Spor'da naklen ve şifresiz olarak sahne alıyor. Organizasyonda yarı finaller 8-9 Temmuz'da, final ise 13 Temmuz'da yapılacak. Üçüncülük maçı da 12 Temmuz'da oynanacak. Müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi olacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulandığı karşılaşmalara pandemi şartları nedeniyle seyirci alınmıyor.

GALATASARAY EREN'LE KÜKREDİ
U19 Gelişim Ligi çeyrek finalinde Galatasaray, normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Beşiktaş'ı 4-2 yenip yarı finale yükseldi. 5. dakikada Eren Aydın, Aslan'ı öne geçirdi. 13'te Eren bir kez daha ağları sarsıp farkı 2'ye çıkardı. 54'te Avtandil ile umutlanan Kartal'a 64'te Koray Yağcı uzatmaları getirdi. 95'te ise Eren yine sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Son sözü de 120+2'de Caner Doğan söyledi: 4-2. Bugün oynanan maçların ardından yapılacak kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri belli olacak.

FENERBAHÇE GOL OLDU YAĞDI
U19 Gelişim Ligi'nde normal sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde 3. sıradaki Başakşehir'e gol yağdırdı: 6-0. Henüz 39. saniyede savunmanın hatasını affetmeyen Fatih Yiğit, sol kanattan taşıdığı topu filelerle buluşturdu. 16'da Bora Aydınlık farkı 2'ye çıkardı. 37'de Arda Güler'in pasında Fatih Yiğit takımının 3. golünü attı. 45'te Kaan Öztürk skoru 4-0'a getirdi. 80'de Arda bu kez kendi sahne aldı ve 5-0'ı buldu. 90+1'de yine Arda, penaltıyı gole çevirip sonucu ilan etti ve F.Bahçe yarı finale yükseldi.

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Heyecan tam gaz sürüyor
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