Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geride kalan sezon belki de Türk futbolunun en sıkıntılı dönemi idi. Pandemi süreci tüm takımlara büyük zarar verdi. Elbette bizler de bu noktada önemli derecede zarar gördük. 42 hafta süren ligde 40 maç yaptık. Bir çok maçta yaşadığımız hakem hatalarını hiç birimiz unutmadık. Bileğimizin hakkıyla yeterli puanı toplayıp kümede kalmayı başardık. Hâl böyle iken bizim tesadüfen kümede kaldığımız yönündeki söylemler son derece yanlıştır. En az harcama limiti bizde olmasına rağmen, büyük destek gören iki Ankara kulübünün önünde yer aldık. Gelinen noktada Ankara'nın Süper Lig'de takımı yokken biz halen Süper Lig'deyiz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum" cümleleri kurdu.