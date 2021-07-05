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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:42

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık

İHA
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geride kalan sezon büyük özveri ile mücadele ettiklerini ve kümede kalmayı başardıklarını söyledi.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele edecek olan Hes Kablo Kayserispor, bir yandan transfer çalışmalarını bir yandan da antrenmanlarını sürdürüyor. Başkan Berna Gözbaşı öncülüğünde güçlü bir kadro kurulması için çalışmalar gerçekleştiren Kayserispor'da geride kalan sezon kümede kalınmasının tesadüf olarak değerlendirilmesi tepki çekiyor.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Geride kalan sezon belki de Türk futbolunun en sıkıntılı dönemi idi. Pandemi süreci tüm takımlara büyük zarar verdi. Elbette bizler de bu noktada önemli derecede zarar gördük. 42 hafta süren ligde 40 maç yaptık. Bir çok maçta yaşadığımız hakem hatalarını hiç birimiz unutmadık. Bileğimizin hakkıyla yeterli puanı toplayıp kümede kalmayı başardık. Hâl böyle iken bizim tesadüfen kümede kaldığımız yönündeki söylemler son derece yanlıştır. En az harcama limiti bizde olmasına rağmen, büyük destek gören iki Ankara kulübünün önünde yer aldık. Gelinen noktada Ankara'nın Süper Lig'de takımı yokken biz halen Süper Lig'deyiz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir diye düşünüyorum" cümleleri kurdu.

SAPUNARU, RAPİD BÜKREŞ'E GİTTİ
Bu arada Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak ayrılan Rumen stoper Cristian Sapunaru ülkesine döndü. Romanya ekiplerinden FC Rapid Bükreş ile anlaşan Cristian Sapunaru 2 yıllık sözleşme imzaladı. 6 yıl sonra yeniden Rapid Bükreş ile anlaşan Cristian Sapunaru, "Çok uzun zamandır beklediğim bir an, eve döndüm. Yeniden forma giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık
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