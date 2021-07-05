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Giriş Tarihi: 5.7.2021 13:29 Son Güncelleme: 5.7.2021 13:29

Sıradaki transfer Bruma mı? Adana Demirspor...

DHA
Sıradaki transfer Bruma mı? Adana Demirspor...

Adana Demirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda'yı kadrosuna katan, dünyaca ünlü yıldız Balotelli ile de anlaşma noktasına gelen Adana Demirspor için Bruma ismi de gündeme gelmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Portekizli oyuncu ile görüşmediklerini açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bruma ile anlaşmadık. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.

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Sıradaki transfer Bruma mı? Adana Demirspor...
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