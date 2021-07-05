Son dakika: Balotelli Adana Demirspor'a imza atmaya geliyor!

Yaz transfer sezonunun açılmasından sonra tarkımlarda son dakika transfer gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'da Belhanda transferinden sonra Mario Balotelli ile de anlaşmaya vardı.
BALOTELLİ 2+1 SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Mario Balotelli ile 2+1 senelik sözleşme imzalanacak. Balotelli, Çarşamba günü İstanbul'da olacak daha sonra Adana'ya geçecek. Balotelli için özel bir klip hazırlanıyor. (A Spor)
BALOTELLİ'NİN ADANA'DA ÖZEL SEYİRCİSİ OLUR!
Suat Umurhan: Takım arkadaşına dart oku fırlattı, idmanda hocası Mancini ile kavga etti, tuvaletten havai fişek atmaya çalışırken tuvaleti yaktı… Bu olaylar silsilesinin sonu yok Balotelli'de! 18 yaşında İnter forması ile sahne aldığından bu yana futbolundan çok olayları ile gündeme geldi… Adana Demirspor taraftarı ile Balotelli'nin aynı çatı altında buluşması kadar enteresan bir futbol olayı yok ligimizde. Bazı isimler vardır, sırf o ne yapacak diye maçları izlersiniz… Balotelli bize her maç öncesi merak uyandıracak bir yıldız. Goller atıp katkı yapacağından şüphem yok. Yeter ki futbolun içinde kalsın!
Balotelli transferi gerçekleşirse Belhanda ile Balotelli Nice şehrinden sonra Adana'da buluşacak.
'BALOTELLİ DELİYSE BİZ DE DELİYİZ!'
'Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.'
Adana Demirspor, bir diğer transfer gelişmesi de Yannick Bolasie. Oyuncu ile görüşmeleri devam ettiren Adana Demirspor mutlu sona çok yakın.
BRUMA İLE ANLAŞMA YAKIN
A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Yüzde 85 anlaştık. Önümüzdeki hafta gelecek. Türkiye'de başarılı olup Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" dedi. Öte yandan mavi-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda PSV'de oynayan Bruma ile de anlaşmaya çok yaklaştı.