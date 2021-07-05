Son dakika: Balotelli Adana Demirspor'a imza atmaya geliyor!

BALOTELLİ'NİN ADANA'DA ÖZEL SEYİRCİSİ OLUR!

Suat Umurhan: Takım arkadaşına dart oku fırlattı, idmanda hocası Mancini ile kavga etti, tuvaletten havai fişek atmaya çalışırken tuvaleti yaktı… Bu olaylar silsilesinin sonu yok Balotelli'de! 18 yaşında İnter forması ile sahne aldığından bu yana futbolundan çok olayları ile gündeme geldi… Adana Demirspor taraftarı ile Balotelli'nin aynı çatı altında buluşması kadar enteresan bir futbol olayı yok ligimizde. Bazı isimler vardır, sırf o ne yapacak diye maçları izlersiniz… Balotelli bize her maç öncesi merak uyandıracak bir yıldız. Goller atıp katkı yapacağından şüphem yok. Yeter ki futbolun içinde kalsın!