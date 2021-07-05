Son dakika: Barcelona ve Lionel Messi görüşmelerinde bir engel daha! Dünya yıldızının yeni sözleşmesi zora giriyor…

Barcelona'da bu sezon sözleşmesi sona eren ve boşta kalan Lionel Messi, henüz efsanesi olduğu kulüple anlaşmaya varamadı. İspanyol devinin Messi'yle yeni sözleşme imzalamak için çözmeye çalıştığı engellere bir yenisi daha eklendi.
Başkan Joan Laporta'nın daha önce takımdan ayrılma isteğini dile getiren Lionel Messi'yi ikna ettiği ve görüşmeler için olumlu geri dönüş almasının ardından LaLiga yönetiminden kötü haber geldi.
LaLiga'nın finansal kritelerine takılan görüşmeler için LaLiga Başkanı Javier Tebas ile görüşme sağlayan Joan Laporta, olumlu sonuç alamadı.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Javier Tebas ile görüşme sağlayan Barcelona yetkilileri, finansal kriterlerin esnetilmesini istedi.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan bu görüşmenin sonucunda LaLiga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'ya kolaylık sağlanamayacağını belirtti.
UMTITI VE PJANIC DE KABUL ETMEDİ
Daha önce kulübün bütçesini rahatlatmak ve bunun sonucundan da Messi'ye sunulacak kontratın kolaylaşmasını amaçlayan Barcelona, takımda forma şansı bulamayan isimlerle yollarını ayırma kararı almıştı.
Katalan ekibi, yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic'in kendilerine kulüp bulmasını istemişti. Ancak futbolcuda sözleşmelerinden vazgeçmek istemediğini Barcelona yönetimine belirtti.
Öte yandan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, kadroda düşünülmeyen bir diğer oyuncu Junior Firpo'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 15 milyon euroya Barcelona ile anlaştığı belirtildi.
Barcelona'nın Messi için gerekirse daha büyük adımlar atabileceği de konuşuluyor. Marca gazetesinin haberinde Katalan ekibinin Braithwaite, Alena ve Lenglet'nin yanı sıra gerekirse Coutinho ve Griezmann'ın da satılabileceği öne sürüldü.