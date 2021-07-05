Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan Galatasaray gerçeğini açıkladı! "Beni istediler, Sergen Yalçın..."

Salih, transfer sürecindeki detayları, Beşiktaş'ı neden seçtiğini ve hedeflerini anlattı.

İşte Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki ilk sözleri...

Alanya'da güzel iki sezon geçirdim. Alanya kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş formasını giyerek göreceğim. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah güzel günler beni bekliyor. Sakatlıkla ilgili iz harici bir şey kalmadı. Sakatlığımdan itibaren 1 ay sonra geçecek bir durumdu. Hiçbir ağrım şu an yok.