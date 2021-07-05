Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan Galatasaray gerçeğini açıkladı! "Beni istediler, Sergen Yalçın..."

Son dakika... Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Salih Uçan, Beşiktaş'a imza attı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2 sezondur formasını giydiği Alanyaspor'da geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla İstanbul kulüplerinin dikkatini çekmişti.
Transfer sürecinde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anılan Salih Uçan, Beşiktaş'ı tercih etti ve siyah-beyazlı ekibin yeni sezondaki ilk transferi oldu.
Transferinin ardından Beşiktaş'ın bugün başlayan yeni sezon hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Salih, transfer sürecindeki detayları, Beşiktaş'ı neden seçtiğini ve hedeflerini anlattı.
İşte Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki ilk sözleri...
Alanya'da güzel iki sezon geçirdim. Alanya kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş formasını giyerek göreceğim. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah güzel günler beni bekliyor. Sakatlıkla ilgili iz harici bir şey kalmadı. Sakatlığımdan itibaren 1 ay sonra geçecek bir durumdu. Hiçbir ağrım şu an yok.
Yeni sezonda ümit ediyorum ki, oynayabildiğim kadar fazla oynayıp takımıma skor katkısı vermek istiyorum. Beşiktaş'ın hedefleri her zaman bellidir, kupa kazanmak. Benim buradaki hedefim bu.
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla oynamıştım. Beşiktaş'ta ikinci kez olacak. İnşallah ülkemizi gururlandırırız.
"DİĞER TAKIMLAR BENİ İSTEDİ"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Salih Uçan, bir muhabirin sorduğu, Galatasaray'dan teklif aldın mı? sorusuna, "Transfer sürecim kolay olmadı. Diğer takımlar beni istedi, buradan onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Bucaspor zamanında da beni istemişti. O zaman olmamıştı. Beşiktaş'ın şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi olması, Sergen hoca faktörü, benim için önemli etkenlerdi." diye yanıt verdi.
Hem defansın önünde 6 numara oynadım, hem çift yönlü 8 numara oynadım, zaman zaman 10 numara oynadım. Kendimi en iyi hissettiğim yer 8 numara pozisyonu.
İlk hedefim Beşiktaş formasını sahiplenmek. Sergen hoca transferde benim için etkiliydi. 2013'te Sergen hoca yorumcuyken, benimle ilgili çok güzel bir yorumu. Bu da beni etkilemişti.
Adem Ljajic, Roma'dan takım arkadaşım. Henüz görmedim kendisini. Adem, karakterli ve iyi bir çocuk. Onunla burada tekrar buluşmak iyi oldu.