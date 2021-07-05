EURO 2020'yi 4 maçta attığı 5 golle kapatan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Cristiano Ronaldo son 15 yılda dünya futboluna damga vurduğu gibi EURO 2020'nin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
36 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa, Almanya ve Macaristan'la yer aldıkları 'Ölüm Grubu'nda 5 gol, 1 asistlik müthiş performansıyla Portekiz'i son 16'ya taşımayı başarmıştı.
KLOSEYİ GEÇİP, ALI DAEI'Yİ YAKALAMIŞTI
Ronaldo attığı gollerle Miroslav Klose'yi (19 gol) geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu (21 gol) unvanını da eline geçirmişti.
Süper yıldız ayrıca milli takım kariyerinde 109 gole ulaşarak tarihin en golcü oyuncusu olan Ali Daei'yi de yakalamayı başarmıştı.
FİNALLERİN EN GOLCÜSÜ OLDU
36 yaşındaki yıldız aynı zamanda EURO 2020'de attığı 5 golle Michel Platini'yi (9 gol) geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu (14 gol) olmayı başarmıştı.
Gündemden düşmeyen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı ise dünya futbolunun 1 numaralı konusu haline geldi.
ARABALARINI TORINO'DAN PORTEKİZ'E GÖNDERMİŞTİ
Portekizli yıldızın adı son dönemde eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılıyordu.
36 yaşındaki yıldız ismin sezonun sona ermesiyle birlikte lüks arabalarını Torino'dan aldırarak Portekiz'e göndermesi de ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
JUVENTUS'TA KALMAYA KARAR VERDİ
İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi ise Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı.
Habere göre Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kupasını Juventus ile de kazanabileceğini kanıtlamak için takımda kalmaya karar verdi.
JUVENTUS'LA YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Ayrıca Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun Torino ekibi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.
Ronaldo, Torino ekibiyle çıktığı 133 maçta 101 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.