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Giriş Tarihi: 5.7.2021 12:21 Son Güncelleme: 5.7.2021 12:34

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberi... EURO 2020'yi 4 maçta attığı 5 golle kapatan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

EURO 2020'yi 4 maçta attığı 5 golle kapatan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Cristiano Ronaldo son 15 yılda dünya futboluna damga vurduğu gibi EURO 2020'nin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

36 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa, Almanya ve Macaristan'la yer aldıkları 'Ölüm Grubu'nda 5 gol, 1 asistlik müthiş performansıyla Portekiz'i son 16'ya taşımayı başarmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

KLOSEYİ GEÇİP, ALI DAEI'Yİ YAKALAMIŞTI

Ronaldo attığı gollerle Miroslav Klose'yi (19 gol) geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu (21 gol) unvanını da eline geçirmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Süper yıldız ayrıca milli takım kariyerinde 109 gole ulaşarak tarihin en golcü oyuncusu olan Ali Daei'yi de yakalamayı başarmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

FİNALLERİN EN GOLCÜSÜ OLDU

36 yaşındaki yıldız aynı zamanda EURO 2020'de attığı 5 golle Michel Platini'yi (9 gol) geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu (14 gol) olmayı başarmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Gündemden düşmeyen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı ise dünya futbolunun 1 numaralı konusu haline geldi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

ARABALARINI TORINO'DAN PORTEKİZ'E GÖNDERMİŞTİ

Portekizli yıldızın adı son dönemde eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılıyordu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

36 yaşındaki yıldız ismin sezonun sona ermesiyle birlikte lüks arabalarını Torino'dan aldırarak Portekiz'e göndermesi de ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

JUVENTUS'TA KALMAYA KARAR VERDİ

İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi ise Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Habere göre Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kupasını Juventus ile de kazanabileceğini kanıtlamak için takımda kalmaya karar verdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

JUVENTUS'LA YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Ayrıca Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun Torino ekibi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Portekizli yıldız Juventus'ta 2 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Ronaldo, Torino ekibiyle çıktığı 133 maçta 101 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
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