Son dakika: Fatih Terim'in gözdesiydi! Fenerbahçe ve Beşiktaş Bruma için karşı karşıya

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe ise şampiyon olmak için yıldız isimleri gündemine almaya başladı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İSTİYOR
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Portekizli futbolcu Bruma için girişimde bulundukları iddia edildi.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş 26 yaşındaki kanat oyuncusu için adeta transfer yarışına girdi.
Fatih Terim'in gözde isimlerinden biri olan Portekizli yıldız için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Hollanda ekibi PSV ile görüşmelere başladığı ifade edildi.
Portekiz futbolunun büyük umutlar beslediği Bruma, geride kalan kariyerinde henüz beklenen seviyeye çıkamadı.
Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon PSV'den Olympiakos'a kiralandı. Yunan ekibi ile PSV arasında maddi şartlarda anlaşma sağlanamadı ve Bruma takımına geri döndü.
FATİH TERİM'İN GÖZDESİYDİ!
Bruma, Sporting forması giyerken Fatih Terim'in ısrarları üzerine 2013 yılında 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımda patlamayı yapamayan Bruma, 2017 yılında 11 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tuttu. 2 yıl sonra ise Alman takımından PSV'ye imza attı. Geçen sezon ise Olympiakos'ta kiralık oynadı.
ADANA DEMİRSPOR'UN GÜNDEMİNE GELDİ!
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.
Adana Demirspor, Galataray'la olan sözleşmesi feshedilen Belhanda'yı transfer etti.