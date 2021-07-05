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Giriş Tarihi: 5.7.2021 21:06 Son Güncelleme: 5.7.2021 21:53

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko’ya görülmemiş teklif! Mourinho’nun kararı bekleniyor…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko’ya görülmemiş teklif! Mourinho’nun kararı bekleniyor…

Son dakika haberi… Gelecek sezon için Topuk Yaylası’nda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörüne de kavuştu. Sarı-lacivertliler, uzun süren hoca arayışlarını eski teknik direktörü Vitor Pereira’yı takımın başına getirerek sona erdirdi. Vitor Pereira ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon direkt olarak 11’de oynayacak golcü için çalışmalarına devam ediyor. Roma’nın yıldız oyuncusu Dzeko’ya ilgisinin olduğu bilinen sarı-lacivertlilerin sunduğu teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Yeni sezon için uzun süren teknik direktör arayışlarını Vitor Pereira ile sona erdiren Fenerbahçe, 5 Temmuz itibarıyla Topuk Yaylası'nda yeni hocasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Çok fazla transfer istemeyeceği belirtilen Pereira, geçtiğimiz sezon sil baştan kurulan kadroya belli başlı takviyeler yapacak.

Vitor Pereira'nın istediği 3 ve ya 4 transferin direkt olarak ilk 11 oyuncusu olması gerektiği bilinirken, Başkan Ali Koç ve yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi.

Vitor Pereira öncesi de adı Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da aynı problemleri yaşamak istemiyor. Sezon tecrübeli bir golcü ile girmeyi planlayan Fenerbahçe'de hedeflerden birisi Edin Dzeko.

MAÇ SAYISINA BAĞLI SÖZLEŞME

İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko'ya 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Bu teklifin detayları ise madde madde paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede; yıldız forvete ilk yıl için 7.5 milyon euro sabit ücret verilecek. Sonraki iki yılda ise Dzeko'nun maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek.

MOURINHO'NUN KARARINI BEKLEYECEK

İtalyan ekibi Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde şehre gelmiş ve takımla kaynaşmaya başlamıştı. Roma'da büyük bir sevinç gösterileriyle karşılanan Mourinho, kadro planlamasını yapacak ve Roma yönetimine bir rapor sunacak.

Edin Dzeko'nun yüksek maliyeti nedeniyle teklif bekleyen İtalyan ekibi, Jose Mourinho'nun, Dzeko için vereceği kararı bekliyor. Yıldız golcü de yeni hocasıyla bir konuşma gerçekleştirecek ve sezon içindeki yerini öğrenecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko’ya görülmemiş teklif! Mourinho’nun kararı bekleniyor…
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