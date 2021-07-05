Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Yarmolenko'ya talip oldu! Avrupa basınından sürpriz transfer iddiası...
Giriş Tarihi: 5.7.2021 14:23 Son Güncelleme: 5.7.2021 14:23

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Yarmolenko'ya talip oldu! Avrupa basınından sürpriz transfer iddiası...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ezeli rakipler daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferinde de karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim de Szalai'yi kastederek rakiplere scoutluk yapmaktan bıktık sözlerini kullanmıştı. EURO 2020'ye damga vuran yıldız oyuncu için Avrupa basınından Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası geldi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Daha önce defalarca Türk kulüpleriyle görüşen yıldız futbolcu bu kez Türkiye'ye çok yakın! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gelecek sezonun transferlerine başladı. Fenerbahçe Serdar Dursun ile Caulker'i transfer ederken G. Saray da Alpaslan ile Aytaç Kara'ya imza attırdı. Vitor Pereira ile hoca sorununu çözen Fenerbahçe, santrafor ve kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

SON DAKİKA: GALATASARAY VE FENERBAHÇE EURO 2020'NİN YILDIZI İÇİN KARŞI KARŞIYA!

Ali Koç bu döneminde mutlaka şampiyon olmak için iyi bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe'de Szalai'nin yanına Caulker transfer edildi. Hücum hattı için en az üç takviye daha planlanıyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, milli takım kaptanlarından Andriy Yarmolenko için teklifte bulundu.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Yarmolenko 2018 yılında Dortmund'tan West Ham United'a transfer olmuştu. Dinamo Kiev patentli oyuncu Ukrayna Ligi'nde 227 maça çıktı ve 99 gol attı.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Premier Lig'de 47 maça çıkan yıldız oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde de 42 maça çıkan Yarmolenko, 12 kez gol attı.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Yarmolenko'nun Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü var. Ukraynalı oyuncu bu gollerin birini de Beşiktaş'a atmıştı.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

SON DAKİKA: YARMOLENKO 5 MİLYON €'YA SATILABİLİR!

Ukrayna basınında çıkan habere göre West Ham United, yüksek maaşı nedeniyle Yarmelonko'yu 5 milyon Euro'ya serbest bırakabilir.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI KOLESİNAC DÜŞÜNÜLÜYOR...

Vitor Pereira'nın üçlü savunmayı tercih etmesi, sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın ismini öne çıkardı.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Fenerbahçe, bir yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Boşnak futbolcu için girişimlere başlayacak. Mesut Özil ile yakın arkadaş olan Kolasinac, 2019'da İngiltere'de restona giderken hırsızların saldırısına uğradıklarında Mesut'u koruyarak takdir görmüştü.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

TRANSFERLERDE ÖNCELİK SANTRAFOR VE KANAT!

Vitor Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Portekizli teknik adam yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Pereira, mevki olarak santrafor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

ARNAUTOVİC DE ADAYLAR ARASINDA!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira transfer listesini yönetime sundu. Pereira'nın Çin'den öğrencisi Marko Arnautovic de adaylar arasında.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Avusturya formasıyla EURO 2020'de iyi bir turnuva geçiren Arnautovic, kariyerini Çin'de sürdürüyor.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Fenerbahçe'nin Yarmalenko transferinden sonuç alamaması durumunda Avusturyalı yıldız Arnautovic için nabız yoklayacağı da gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA: Hem Fenerbahçe hem Galatasaray EURO 2020'nin yıldızına talip! Yine transfer savaşı...

Öte yandan Gökhan Gönül'ün durumu da bu hafta netlik kazanacak. Deneyimli oyuncunun durumu Pereira'nın fikrine göre şekillenecek. Gökhan Gönül ya bir sezon daha Süper Lig'de Fenerbahçe ile devam edecek ya da futbolu bırakacak.

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Yarmolenko'ya talip oldu! Avrupa basınından sürpriz transfer iddiası...
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