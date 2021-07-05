Daha önce defalarca Türk kulüpleriyle görüşen yıldız futbolcu bu kez Türkiye'ye çok yakın! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gelecek sezonun transferlerine başladı. Fenerbahçe Serdar Dursun ile Caulker'i transfer ederken G. Saray da Alpaslan ile Aytaç Kara'ya imza attırdı. Vitor Pereira ile hoca sorununu çözen Fenerbahçe, santrafor ve kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ali Koç bu döneminde mutlaka şampiyon olmak için iyi bir kadro kurmak istiyor. Fenerbahçe'de Szalai'nin yanına Caulker transfer edildi. Hücum hattı için en az üç takviye daha planlanıyor.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, milli takım kaptanlarından Andriy Yarmolenko için teklifte bulundu.
Yarmolenko 2018 yılında Dortmund'tan West Ham United'a transfer olmuştu. Dinamo Kiev patentli oyuncu Ukrayna Ligi'nde 227 maça çıktı ve 99 gol attı.
Premier Lig'de 47 maça çıkan yıldız oyuncu 7 kez gol sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde de 42 maça çıkan Yarmolenko, 12 kez gol attı.
Yarmolenko'nun Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü var. Ukraynalı oyuncu bu gollerin birini de Beşiktaş'a atmıştı.
SON DAKİKA: YARMOLENKO 5 MİLYON €'YA SATILABİLİR!
Ukrayna basınında çıkan habere göre West Ham United, yüksek maaşı nedeniyle Yarmelonko'yu 5 milyon Euro'ya serbest bırakabilir.
MESUT ÖZİL'İN YAKIN ARKADAŞI KOLESİNAC DÜŞÜNÜLÜYOR...
Vitor Pereira'nın üçlü savunmayı tercih etmesi, sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın ismini öne çıkardı.
Fenerbahçe, bir yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Boşnak futbolcu için girişimlere başlayacak. Mesut Özil ile yakın arkadaş olan Kolasinac, 2019'da İngiltere'de restona giderken hırsızların saldırısına uğradıklarında Mesut'u koruyarak takdir görmüştü.
TRANSFERLERDE ÖNCELİK SANTRAFOR VE KANAT!
Vitor Pereira transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmadı. Portekizli teknik adam yapacakları 3-4 takviyenin direkt olarak 11 oynayacak seviyede olmasına dikkat çekti.
Pereira, mevki olarak santrafor, 2 kanat, sol bek ve alternatif olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime sunduğu raporda iletti.
ARNAUTOVİC DE ADAYLAR ARASINDA!
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira transfer listesini yönetime sundu. Pereira'nın Çin'den öğrencisi Marko Arnautovic de adaylar arasında.
Avusturya formasıyla EURO 2020'de iyi bir turnuva geçiren Arnautovic, kariyerini Çin'de sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin Yarmalenko transferinden sonuç alamaması durumunda Avusturyalı yıldız Arnautovic için nabız yoklayacağı da gelen bilgiler arasında.
Öte yandan Gökhan Gönül'ün durumu da bu hafta netlik kazanacak. Deneyimli oyuncunun durumu Pereira'nın fikrine göre şekillenecek. Gökhan Gönül ya bir sezon daha Süper Lig'de Fenerbahçe ile devam edecek ya da futbolu bırakacak.