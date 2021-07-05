Ancak yönetim, Gedson Fernandes ve bir sol bek transferini PSV maçına yetiştirmeye çalışıyor. Hatta Terim, Yedlin'den memnun olmadığı için yeni bir sağ bek de gelebilir. Fatih Hoca'nın istediği lider oyuncu da büyük ihtimalle lige yetişir.