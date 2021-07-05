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Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:59 Son Güncelleme: 5.7.2021 08:07

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! "Fatih Terim'in istediği lider oyuncu..."

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Son dakika haberi... Öncelikli borçları kapatan Galatasaray yönetimi, yapılacak transferlere odaklandı. Başkan Burak Elmas ve kurmayları, önümüzdeki hafta 3 yeni futbolcuyu kadroya katabilmek için atağa geçecek. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki transfer çalışmaları, Fatih Terim'in istediği lider oyuncu, PSV eşleşmesi ve Diagne ile Falcao'nun durumlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Öncelikli borçları kapatan Galatasaray yönetimi, 3 yeni futbolcuyu kadroya katabilmek için atağa geçecek. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'daki transfer çalışmaları, Fatih Terim'in istediği lider oyuncu, PSV eşleşmesi ve Diagne ile Falcao'nun durumlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

1- TUDOR'UN PARASINI BİLE ÖDEMEMİŞLER

- Galatasaray yönetiminin göreve geldikten sonra ilk icraatlarını nasıl buldunuz?

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Burak Elmas ve yönetimi, göreve geldikleri ilk gün ödenmemiş borçlarla karşılaştı. Üstelik G.Saray'ın transfer tahtası da kapalıydı. Oysa eski başkan Mustafa Cengiz veda konuşmasında, futbolculara olan borçların ödendiğini dile getirmişti.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Borç şoku yaşayan Başkan Elmas, önce futbolcuların paralarını hesaplarına yatırdı. Ardından transfer tahtasını kapatan Tudor'un borcunu ödedi. Çok şaşırdım, çünkü Cengiz yönetimi 3.5 yıl görevde kaldı ama Tudor'un borcunu ödememişler.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Oysa yönetimlerde devamlılık esastır. Elmas'a bu borç kalmamalıydı. Yeni yönetimin en büyük icraatı, Oğulcan davasını sonuçlandırmak oldu. Ayrıca localardan oluşan vergi borcunu da kaldırttı. Önümüzdeki hafta Elmas ve yönetimi, 3 yeni transfer için kollarını sıvayacak.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

2- TERİM'İN İSTEDİĞİ LİDER OYUNCU LİGE YETİŞİR

- Galatasaray eğer oyuncu gönderemezse eldeki kadroya kaç takviye gerekir?

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Galatasaray'ın kadrosu iyi ama takviyeye ihtiyacı var. PSV maçına transfer yapılmazsa şu kadroyla çıkabilir: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Ömer Bayram), Aytaç Kara, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Babel, Falcao (Mostafa Mohamed).

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Ancak yönetim, Gedson Fernandes ve bir sol bek transferini PSV maçına yetiştirmeye çalışıyor. Hatta Terim, Yedlin'den memnun olmadığı için yeni bir sağ bek de gelebilir. Fatih Hoca'nın istediği lider oyuncu da büyük ihtimalle lige yetişir.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

3- GALATASARAY'IN TUR ŞANSI ÇOK YÜKSEK

- Galatasaray, PSV'yi eleyebilir mi? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansı var mı?

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde daha önceden elde ettiği başarılar var. PSV güçlü bir ekip ancak çok önemli iki oyuncusu Malen ve Dumfries'i kaybetmek üzere.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Çünkü Malen'e Dortmund, G.Saray'ın da istediği Dumfries'e Everton talip. Bu iki oyuncu da gitmek istediklerini kulübe bildirmişler.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

İki yıldız oynamazsa PSV ciddi bir kan kaybı yaşar. Bu da Galatasaray'ın tur şansını çoğaltır.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

4- DIAGNE ADA'DA KALIR, FALCAO İSE ÇOK HIRSLI

- Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den bu sezon için umudunuz var mı?

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Galatasaray, Diagne'den faydalanamaz çünkü Senegalli golcü futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istiyor. Yönetim de Diagne'yi yeni transferlere kaynak sağlayacak bir şekilde iyi bir ücretle satmaya uğraşıyor. İstanbul'a bile gelmeyen Diagne, büyük ihtimalle İngiltere'de kalacak.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Falcao'nun Florya'daki çalışmaları görenleri şaşırtıyor. Kolombiyalı golcü müthiş hırslıymış, form grafiği de yükseliyormuş. Falcao ile ilgili acaba 'bu sene, o sene' diyebilir miyiz , merak ediyorum. Eğer Falcao sakatlanmaz, kafasına futbol oynamayı yerleştirirse G.Saray ciddi bir katkı alır.

Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! Fatih Terim'in istediği lider oyuncu...

Falcao'nun da aldığı ücreti düşünürsek, ayrılmaya pek niyeti yok. Ancak yönetim, yüksek maliyetinden ve yaşından (35) dolayı 3'e 5'e bakmadan Falcao'yu satmayı planlıyor. Yani G.Saray'dan gidip gitmemesi konusunda kararı Falcao verir.

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Son dakika: Galatasaray'da 3 transfer için kollar sıvandı! "Fatih Terim'in istediği lider oyuncu..."
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