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Giriş Tarihi: 5.7.2021 06:20 Son Güncelleme: 5.7.2021 07:05

Son dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba gerçeği! 'Feda' dedi, imzayı attı

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba gerçeği! 'Feda' dedi, imzayı attı

Galatasaray'da 2 yıllık sözleşme imzalayan Emre Akbaba'nın 9.5 milyon TL olan yıllık ücretini 8 milyon TL’ye indirdiği ortaya çıktı. Akbaba, "Umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da iç transferde 5. imza Emre Akbaba'dan geldi. Daha önce Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar dün de Emre Akbaba'nın kontratını 2022-23 sezonu sonuna kadar uzattı.

9.5 milyon liralık yıllık ücretini 8 milyon liraya indiren ve teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını istediği 28 yaşındaki 10 numara, "Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz" dedi.

ÖNCE SABAH YAZDI
SABAH 2 Temmuz'da manşetinden verdiği haberde Emre Akbaba ile anlaşılacağını duyurmuştu.

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Son dakika: Galatasaray'da Emre Akbaba gerçeği! 'Feda' dedi, imzayı attı
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