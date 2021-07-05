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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:25 Son Güncelleme: 5.7.2021 16:43

Son dakika: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal'e teklif! Fatih Terim'den Muslera çıkışı

Son dakika: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal'e teklif! Fatih Terim'den Muslera çıkışı

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer haberleriyle peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük payı olan Rachid Ghezzal için Galatasaray transferde Beşiktaş'a rakip oldu. Galatasaray'ın Rachid Ghezzal'e teklif sunduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. İşte Ghezzal'e yapılan teklif ve ücret...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray'da transfer gündemi yoğun geçiyor. Galatasaray, Beşiktaş'ta geçen sezon kiralik olarak forma giyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal için harekete geçti. Galatasaray'ın Rachid Ghezzal'e teklif götürdüğü ve transfer görüşmelerinin devam ettiği iddia edildi.

'GALATASARAY GHEZZAL İLE ANLAŞMA SAĞLADI' İDDİASI

Geçtiğimiz hafta Ghezzal cephesi ile Galatasaray anlaşma sağladı. 2.7 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma yapıldı fakat Fatih Terim verilen maaşın yüksek olduğunu ve yeniden pazarlık yapılması gerektiğini ifade etti. Görüşmeler sürüyor.

FATİH TERİM'DEN MUSLERA ÇIKIŞI!

Fatih Terim oyuncu maaşlarında Fernando Muslera'nın yıllık ücretini tavan fiyat olarak belirledi. Muslera'nın maaşı 2.5 milyon Euro. Fatih Terim, Ghezzal'a da bu maaşın önerilmesini istedi.

GEDSON TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ!

Galatasaray, Gedson'da sona geldi. 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Kiralama bedeli ise 2 milyon Euro olacak. Satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Transferde sona gelindi.

BRENTFORD HALİL'E GELEN TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ

Brentford, Halil Dervişoğlu için gelen tüm teklifleri reddetti ve oyuncuyu kampa davet etti. Halil için İtalya, Almanya ve Türkiye'den teklifler var. Fakat İngilizler oyuncuyu önce kampa çağırdı. Galatasaray, Brentford'un kararını bekliyor.

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Son dakika: Galatasaray'dan Rachid Ghezzal'e teklif! Fatih Terim'den Muslera çıkışı
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