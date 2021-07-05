Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ezeli rakipler daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferinde de karşı karşıya gelmişti. Fatih Terim de Szalai'yi kastederek rakiplere scoutluk yapmaktan bıktık sözlerini kullanmıştık. EURO 2020'ye damga vuran yıldız oyuncu için Avrupa basınından Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası geldi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Daha önce defalarca Türk kulüpleriyle görüşen yıldız futbolcu bu kez Türkiye'ye çok yakın! Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gelecek sezonun transferlerine başladı. Fenerbahçe Serdar Dursun ile Caulker'i transfer ederken G. Saray da Alpaslan ile Aytaç Kara'ya imza attırdı. Vitor Pereira ile hoca sorununu çözen Fenerbahçe, santrafor ve kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.