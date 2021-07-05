Trabzonspor’un kozu avcı

Başakşehir ve Beşiktaş’taki yüksek puan ortalaması ile dikkat çeken Abdullah Avcı, geçen sezon 17. sırada devraldığı Fırtına’yı zirve yarışnı a ortak etmişti
Geçtiğimiz sezona kâbus gibi bir başlangıç yapmasının ardından 9. haftada göreve gelen Abdullah Avcı ile şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, yeni sezona da yaptığı flaş transferlerle iddialı hazırlanıyor. Ancakbordo-mavililerinşampiyonluk yarışında futbolcularıkadar önemli birsilahı var: Teknik direktörAbdullah Avcı…
6 PUANDA DEVRALMIŞTI
6 puanla 17. sırada devraldığı Trabzonspor'u zirve yarışına sokan Avcı'nın yönetiminde bordo-mavililer, 2.03 puan ortalaması yakalarken, 32 haftalıkperiyotta puantablosunda Beşiktaş veG.Saray'ın ardından 3.sırada yer almıştı. Bu çıkış kadar Avcı'nın Beşiktaş ve Başakşehir'deki performansı da bordo-mavilileri umutlandırıyor.
FERNANDEZ İDDİASI TRABZONSPOR için İspanya'dan ilginç bir transfer iddiası geldi. Deportes La 8 kanalının haberine göre bordo-mavililer, Valladolid'in 1.90'lık stoperi Joaquin Fernandez'e 7 milyon Euro teklif etti. Haberde Fırtına'nın, 25 yaşındaki oyuncu için Valencia ile yarıştığı iddia edildi.