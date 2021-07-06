8 numara oynamayı seviyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yeni hocası Sergen Yalçın'a da mesaj gönderdi. Yıldız oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle: "Transfer sürecim kolay olmadı. Diğer takımlar da beni istedi. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok fazla sebep var. Şampiyonluk,Şampiyonlar Ligi ve Sergen Hocaolması benim için bir etken oldu. Daha önce 6 numara, 8 numara ve 10 numara oynadım. Kendimien iyi hissettiğim yer, 8 numara.Çift yönlü oynayan bir kişiliğimvar. Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu. Beşiktaş formasını sahiplenmek ve oynamak istiyorum. Formayıaldığımda sonunakadar götürmek istiyorum. Daha önce Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. İnşallah Beşiktaş formasıyla da oynarım ve takıma büyük katkı sağlarım."