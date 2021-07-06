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Giriş Tarihi: 6.7.2021

8 numara oynamayı seviyorum

8 numara oynamayı seviyorum
Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yeni hocası Sergen Yalçın'a da mesaj gönderdi. Yıldız oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle: "Transfer sürecim kolay olmadı. Diğer takımlar da beni istedi. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok fazla sebep var. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen Hoca olması benim için bir etken oldu. Daha önce 6 numara, 8 numara ve 10 numara oynadım. Kendimi en iyi hissettiğim yer, 8 numara. Çift yönlü oynayan bir kişiliğim var. Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu. Beşiktaş formasını sahiplenmek ve oynamak istiyorum. Formayı aldığımda sonuna kadar götürmek istiyorum. Daha önce Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. İnşallah Beşiktaş formasıyla da oynarım ve takıma büyük katkı sağlarım."

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8 numara oynamayı seviyorum
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