Artık git adem!

Alex Teixeira ile anlaşan siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanına takılmamak için Ljajic’in ayrılmasını bekliyor. Boşnak yıldız gittiği gün sambacı imzayı atacak
Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti. Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa "Tamam" dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5milyon Euro imza parasının bonus veprim olarak sözleşmeye eklenmesi içingörüşmelerin devam ettiği bildirildi.
KADRODA 9 YABANCI VAR
Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılanLens, Douglas ve Boyd dışında9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sağ beke Rosier'i, sağ kanada da Ghezzal'ı isteyen Kartal; bir stoper, iki de golcü transferini öncelikli görüyor. Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal'ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic'in gitmesi şart görülüyor.
ŞAMPİYON SAHAYA İNDİ
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Ümraniye Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Brezilya'dan gelen Josef ile Welinton karantinada oldukları için idmana katılmadı.