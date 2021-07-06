Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Artık git adem!
Giriş Tarihi: 6.7.2021

Artık git adem!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Artık git adem!

Alex Teixeira ile anlaşan siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanına takılmamak için Ljajic’in ayrılmasını bekliyor. Boşnak yıldız gittiği gün sambacı imzayı atacak

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Alex Teixeira transferinde önemli aşama kaydetti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı 10 numarayı 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşmeye ikna etti. Sambacının toplam 5 milyon Euro maaşa "Tamam" dediği belirtildi. İmza parası konusunda da görüşmelerin sürdüğü ve nihai anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı. 31 yaşındaki yıldızın istediği 1.5 milyon Euro imza parasının bonus ve prim olarak sözleşmeye eklenmesi için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

KADRODA 9 YABANCI VAR
Ancak bu transferin önündeki en ciddi engel, yabancı sayısından sebep Adem Ljajic... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Boyd dışında 9 yabancı oyuncu bulunuyor. Sağ beke Rosier'i, sağ kanada da Ghezzal'ı isteyen Kartal; bir stoper, iki de golcü transferini öncelikli görüyor. Bu durumda da yabancı kontenjanı doluyor. Kartal'ın Teixeira transferini sonuca bağlaması için de Ljajic'in gitmesi şart görülüyor.

ŞAMPİYON SAHAYA İNDİ
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Ümraniye Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Brezilya'dan gelen Josef ile Welinton karantinada oldukları için idmana katılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 5 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Memur ve emekli maaşı zammı tablosu belli oldu! 2021 Haziran Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
SON DAKİKA HABERİ: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Emekli bayram ikramiyesi 2021 ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek? Cumhurbaşkanı'ndan Kurban Bayramı öncesi ikramiye müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko’ya görülmemiş teklif! Mourinho’nun kararı bekleniyor…
Son dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi? Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler
ARKADAŞINA GÖNDER
Artık git adem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA