Aykut Kocaman'dan Edin Visca ve transfer sözleri! "Kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir"

EDIN VISCA VE RAFAEL SÖZLERİ

Aykut Kocaman, transferde adı geçen Edin Visca'nın durumu hakkında, "Şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin'in hem oyun gücüyle hem de insani yapısıyla aramızda olmasını tercih ederim. Kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir. Çok sıra dışı şeyler olmadığı sürece her zaman kulübün menfaatlerine uygun davranmaya gayret ettim" açıklamasında bulundu.

Kocaman, "Rafael de şu an burada yok. Yeni sezonda takımda olacak mı?" sorusunu ise "Şu an kadromuz burada" şeklinde yanıtladı.