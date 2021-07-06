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Giriş Tarihi: 6.7.2021 18:27 Son Güncelleme: 6.7.2021 18:45

Beşiktaş transferde yerli operasyonunu başlattı! Burak Kapacak için pazarlıklar sürüyor...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş transferde yerli operasyonunu başlattı! Burak Kapacak için pazarlıklar sürüyor...

Sergen Yalçın'la 1 yıllık kontrat imzalayan ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira ve Diego Costa gibi yıldız isimlerin yanı sıra yerli oyuncular için de harekete geçti. Bursaspor'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Burak Kapacak, Beşiktaş için ilk sıralarda yer alıyor.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, bir yandan Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da rotasyonda kullanabileceği oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Gelecek sezonun kadrosunda yerli oyuncuların kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, Bursaspor'un 21 yaşındaki genç ismi Burak Kapacak için harekete geçti.

BURSA KAPIYI 20'DEN AÇTI

Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan temaslar hızlandırılırken Burak'ın bonservisi için pazarlıklara başlandığı kaydedildi. Genç kanat oyuncusu için yeşil-beyazlı kulübün kapıyı 20 milyon TL'den açtığı ifade edildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak Kapacak için Bursaspor'un minimum 15-20 milyon TL arası rakama onay verebileceği belirtilirken, Beşiktaş cephesinin sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

İki kulübün anlaşması halinde Burak, Beşiktaş formasını giymeyi arzu ediyor. Geride kalan sezonda TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan genç yetenek 7 gol atarken 7 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Beşiktaş transferde yerli operasyonunu başlattı! Burak Kapacak için pazarlıklar sürüyor...
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