Beşiktaş transferde yerli operasyonunu başlattı! Burak Kapacak için pazarlıklar sürüyor...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, bir yandan Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da rotasyonda kullanabileceği oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
Gelecek sezonun kadrosunda yerli oyuncuların kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, Bursaspor'un 21 yaşındaki genç ismi Burak Kapacak için harekete geçti.
BURSA KAPIYI 20'DEN AÇTI
Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan temaslar hızlandırılırken Burak'ın bonservisi için pazarlıklara başlandığı kaydedildi. Genç kanat oyuncusu için yeşil-beyazlı kulübün kapıyı 20 milyon TL'den açtığı ifade edildi.
2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak Kapacak için Bursaspor'un minimum 15-20 milyon TL arası rakama onay verebileceği belirtilirken, Beşiktaş cephesinin sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalıştığı kaydedildi.
İki kulübün anlaşması halinde Burak, Beşiktaş formasını giymeyi arzu ediyor. Geride kalan sezonda TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan genç yetenek 7 gol atarken 7 kez de asist yapma başarısı gösterdi.