Bruma derbisi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bonservisi PSV’de olan 26 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusunun peşinde
G.SARAY formasını farklı sezonlarda 2.5 yıl giyen 26 yaşındakiBruma için Süper Lig iddiası geldi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şu an PSV'nin oyuncusu olan sağ kanat için savaştığını yazdı. Bruma geçen sezonu Yunanekibi Olympiakos'ta kiralıkgeçirmiş, 22 lig maçında 7 gol, 3 asistle oynamıştı. G.Saray, 2013 yılında 19 yaşında olan Bruma'yı Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya almış, 2017'de15 milyonEuro'yaLeipzig'esatmıştı.