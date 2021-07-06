Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bruma derbisi!
Giriş Tarihi: 6.7.2021

Bruma derbisi!

Bruma derbisi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bonservisi PSV’de olan 26 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusunun peşinde

G.SARAY formasını farklı sezonlarda 2.5 yıl giyen 26 yaşındaki Bruma için Süper Lig iddiası geldi. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şu an PSV'nin oyuncusu olan sağ kanat için savaştığını yazdı. Bruma geçen sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta kiralık geçirmiş, 22 lig maçında 7 gol, 3 asistle oynamıştı. G.Saray, 2013 yılında 19 yaşında olan Bruma'yı Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya almış, 2017'de 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 5 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Memur ve emekli maaşı zammı tablosu belli oldu! 2021 Haziran ayı Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
SON DAKİKA HABERİ: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Emekli bayram ikramiyesi 2021 ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi ikramiye müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko’ya görülmemiş teklif! Mourinho’nun kararı bekleniyor…
Son dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler
ARKADAŞINA GÖNDER
Bruma derbisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA