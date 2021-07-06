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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:21 Son Güncelleme: 6.7.2021 16:41

Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Aaron Boupendza yeniden masada...

Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Aaron Boupendza yeniden masada...

Son dakika Fenerbaçe haberleri... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza için yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun devre arasında bitiremediği transfere bu sefer nokta koymak istiyor. Fenerbahçe'de transfer operasyonu başlıyor.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Hatayspor'dan Gabonlu golcü Aaron Boupendza için yeniden girişimlere başladı. Sarı-laciverliler bu kez transferi noktalamak istiyor. 25 yaşındaki forvetin Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, şu ana kadar Darmstad formasıyla Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun ve Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna kattı.

HATAYSPOR SESSİZ!

Konuyla ilgili A Spor canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, "Fenerbahçe'nin Boupendza için ikinci bir girişimi var. Bu konuda Hatayspor tarafında da bir sessizlik var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında da golcü futbolcuyu istemiş transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler, daha sonra Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile girdiği kıyasıya transfer yarışında milli futbolcuyu transfer etti. Bu transfer sonrası bazı taraftarlar sosyal medyadan Boupendza transferinin olmaması nedeniyle kulübü eleştirdi.

Boupendza, geçen sezon Hatayspor formasıyla 38 maçta attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Hatayspor, 25 yaşındaki Gabonlu forveti geçen sezonun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'dan bedelsiz olarak transfer etmişti.,

Gabonlu yıldızın adı, transferde İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile de anılıyor.

Hatayspor'un 1 yıl sözleşmesi kalan Boupendza'nın satışına sıcak baktığı ve oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Aaron Boupendza yeniden masada...
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