Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan iddialı sözler' "Buraya oturmaya gelmedim"

"Üstünde ya da altında kalırım diye açıklarım. Kendimi ispatlarsam Milli Takım kadrosunda yer alabilirim. Almanya'da disiplin ilk sırada. Orada her hafta forma için savaş vermen lazım. Türkiye'de daha önce rahattı ama gördüm ki Türkiye'deki sporcular da sınıf atlamış."

"Fenerbahçe olarak şanslıyız. Vitor Pereira, ne yapmak istediğini biliyor. Bizim için umuyorum güzel olacak. Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Almanya'da bir marka. Mesut Özil, ismi geçince aklıma direkt asist geliyor. Diğer oyuncuların göremediğini görüyor."