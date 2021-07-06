Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan iddialı sözler' "Buraya oturmaya gelmedim"

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira ila başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Serdar Dursun basın toplantısında sorulan soruları yanıtladı. Fenerbahçe'ye geliş süreci ile ilgili açıklamalar yapan Serdar Dursun flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"BEN BURAYA OTURMAK İÇİN GELMEDİM"
"Ben buraya yedek oturmak için gelmedim. Fenerbahçe'de oynamayı uzun yıllardır bekliyorum. Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ve sol ayağım bitiricilikte iyidir. Oyun kurma özelliğim de vardır. Enteresan gollerim de oluyor. Mücadeleci bir yapım vardır. Pres yaparım. Ben buraya oynamak için geldim."
"BURAYA ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"
"Hocaya karşı Münih'te gol atmıştım. Hocanın konuşması beni etkiledi. Ben buraya şampiyonluk için geldim. Herkes nerede olduğunun farkına varması lazım. Oyuncular beni sıcak bir şekilde karşıladı."
"Eski kulübüm satmıyordu beni. Bundesliga, Serie A ve La Liga'dan teklif aldım. Gol kralı olmuştum. Çok teklif geldi. Ama teklif F.Bahçe'den gelince farklı oldu benim için. Ali Koç bana çok inandı."
Serdar Dursun'dan transfer açıklaması! "Başka teklifler de aldım"
"Fenerbahçe'nin kale arkasında çok maç izlemiştim. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. F.Bahçe'de son dönemlerde bir forvet sıkıntısı yaşanıyor. Ben de inşallah gollerimi bu sene de atmak istiyorum. Gol sayısı vermek doğru olmaz. Ben de her maç gol atmak isterim. Sezon sonunda "Kafamdaki rakam buydu" derim."
"Üstünde ya da altında kalırım diye açıklarım. Kendimi ispatlarsam Milli Takım kadrosunda yer alabilirim. Almanya'da disiplin ilk sırada. Orada her hafta forma için savaş vermen lazım. Türkiye'de daha önce rahattı ama gördüm ki Türkiye'deki sporcular da sınıf atlamış."
"Fenerbahçe olarak şanslıyız. Vitor Pereira, ne yapmak istediğini biliyor. Bizim için umuyorum güzel olacak. Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Almanya'da bir marka. Mesut Özil, ismi geçince aklıma direkt asist geliyor. Diğer oyuncuların göremediğini görüyor."