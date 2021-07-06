Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalışmalara başladı

Antrenman öncesi GSTV'ye konuşan Omar Elabdellaoui ve Fatih Terim, kısa açıklamalarda bulundu. Omar, "Fatih hocam hep benim yanımdaydı. Herkes benim yanımdaydı. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü, bu benim için çok büyük bir moral. İnşallah en kısa sürede formama kavuşma imkanı bulurum." diye konuştu.