Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalışmalara başladı

Yılbaşında geçirdiği kaza nedeniyle sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürüyordu. Norveçli sağ bek, geçtiğimiz günlerde yeniden Florya'ya dönerek düz koşulara başlamıştı.
Tedavisi sürecek olan Omar, kazanın ardından bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Operasyonel süreçleri önümüzdeki dönemde devam edecek olan Omar Elabdellaoui, bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktörümüz Fatih Terim, antrenman öncesi tüm takıma oyuncumuzu bir kez daha takdim ederken Omar için bir konuşma yaptı."
Antrenman öncesi GSTV'ye konuşan Omar Elabdellaoui ve Fatih Terim, kısa açıklamalarda bulundu. Omar, "Fatih hocam hep benim yanımdaydı. Herkes benim yanımdaydı. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü, bu benim için çok büyük bir moral. İnşallah en kısa sürede formama kavuşma imkanı bulurum." diye konuştu.
Fatih Terim, "Omar, çalışma ve geri dönme hırsıyla çok aşama kaydetti. Onun antrenmana çıkmasını istedim. Yolumuz var ama yolun sonunda, inşallah Omar'ı Galatasaray forması içinde görmek hepimizin en büyük dileği." dedi.
Galatasaray antrenmanında duygusal anlar...