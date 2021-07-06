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Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:33

Göztepeli Efe Binici, Avrupa'da gözde

DHA
Göztepeli Efe Binici, Avrupa'da gözde

Göztepe'nin genç yıldız adaylarından Efe Binici, şimdiden Avrupa'nın gözdesi oldu. Aydınspor 1923'ten 2 yıl önce altyapıya transfer edilip geçen sezon başında profesyonel yapılan 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Avrupa devleri tarafından izlendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların U19 takımının dün Antalya'da Trabzonspor'la oynayıp 3-1 mağlup olduğu U19 Süper Ligi çeyrek final maçını Efe'yi izlemek için Milan, Club Brugge ve Brentford kulüplerinin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

Geçen sezon Göz-Göz'de 4 Süper Lig maçında sonradan oyuna dahil olan Efe, U19 Ligi'nde 16 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı. Efe'nin adı geçen yıl da Olympiakos'la anılmış, Yunan ekibinin 3 milyon Euro bonservis teklifini Başkan Mehmet Sepil'in kabul etmediği iddia edilmişti.

AFYON'DA KAMP
Göztepe'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sezonun ilk antrenmanlarının ardından 13 gün sürecek Afyonkarahisar kampı başladı. Kampa tam kadro giden sarı-kırmızılılarda yabancılar

Ndiaye, Jahovic, Megyeri, Ideye, Mihojevic, Burekovic, Obinna ve yeni transferler Dino Arslanagic, Şefik Abalı ile Kahraman Demirtaş da kafileyle Afyon'a gitti. Brezilya'dan gelip yasal karantina süreci devam eden yeni transferlerden sağ kanat Lourency Rodrigues, süreci tamamladıktan sonra kampa gidecek. Göz-Göz, Alpaslan, Zulj, Diabate, Esiti, Gassama ve Napoleoni ile yollarını sezon bitiminde ayırmıştı.

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Göztepeli Efe Binici, Avrupa'da gözde
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