Hakan Keleş'ten transfer açıklaması! 'En az dört iyi yerli almamız lazım...'

Geçen sezonun kendileri için çok zor olduğunu belirten Hakan Keleş, hikayesi olan bir şampiyonluk kazandıklarını belirtti. Transfer tahtalarının hala kapalı olduğuna dikkat çeken Giresunspor teknik patronu, '44 sene süren bir özlem vardı. Zorluklar çekerek başarı elde ettik bu başarı da şehre çok yakıştı.' dedi.

"HİKAYESİ OLAN BİR ŞAMPİYONLUK KAZANDIK"

Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren GZT Giresunspor'da teknik adam Keleş, "Hikayesi çok olan bir şampiyonluk oldu. 44 yıllık süren bir özlem vardı. Çok zorluklar çekerek bir başarı elde ettik ve bu başarı da yakıştı. Çok istediğimiz ve arzuladığımız bir yerdi. Çok sıkıntılar çektik ama istediğimiz hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu" diye konuştu.