İtalya İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?

EURO 2020'de önemli gün! Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ilk maçında İtalya, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Turnıvanın favorileri arasında gösterilen İtalya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu geçmesine kesi gözü ile bakılan mücadele yaklaşırken İspanya İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorularına yanıt aranmaya başlandı.

İTALYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı, bu akşam saat 22.00'de yayınlanacak. Edinilen bilgiye göre, İtalya İspanya maçı canlı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, İtalya İspanya maçı hangi kanalda?

İşte, mücadelenin canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

İTALYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wembley'de oynanacak İtalya - İspanya EURO 2020 yarı final maçı bu akşam 22.00'de başlayacak.

Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

İTALYA - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke (Llorente), Busquets, Pedri, Moreno, Olmo, Morata