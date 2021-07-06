Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:07 Son Güncelleme: 6.7.2021 16:07

İtalya İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?

İtalya İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?

EURO 2020'de ilk finalist belli oluyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İtalya, EURO 2020 yarı final maçı kapsamında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Bu noktada, İtalya İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleyi kazanan takım EURO 2020 finaline adını yazdıracak. Peki, EURO 2020'de yarı final mücadelesi İtalya İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İspanya İtalya maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar haberimizde.

EURO 2020'de önemli gün! Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final ilk maçında İtalya, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Turnıvanın favorileri arasında gösterilen İtalya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu geçmesine kesi gözü ile bakılan mücadele yaklaşırken İspanya İtalya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorularına yanıt aranmaya başlandı.

İTALYA İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı, bu akşam saat 22.00'de yayınlanacak. Edinilen bilgiye göre, İtalya İspanya maçı canlı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, İtalya İspanya maçı hangi kanalda?

İşte, mücadelenin canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

İTALYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wembley'de oynanacak İtalya - İspanya EURO 2020 yarı final maçı bu akşam 22.00'de başlayacak.

Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

İTALYA - İSPANYA MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Koke (Llorente), Busquets, Pedri, Moreno, Olmo, Morata

EN ÇOK OKUNANLAR

Memur ve Emekli maaş zammı tablosu belli oldu! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
Son dakika haberler: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para
Çiftlik Bank davasından son dakika haberi: İtiraf geldi, dosyaya girdi: Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu!
Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
SON DAKİKA | Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu!
Son dakika: 5 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Son dakika: Fenerbahçe'ye bir iyi bir de kötü haber! Hulk, Alioski ve Arnutovic transferlerinde son durum...
Son dakika haberi | Rusya'da uçak denize düştü! Tüm yolcular hayatını kaybetti...
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya İspanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 İtalya İspanya yarı final maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA