Rıza Çalımbay: Avrupa ve Lig yarışında yine istikrar yakalamak istiyoruz

"YABANCI KARARI TAKIMLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI"

"TFF'nin aldığı yabancı sayısı kuralı zamansız oldu" diyen Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Takımlar hazır değilken bile bu yapılınca herkes şimdi başka şeylerle uğraşmaya çalışıyor. Bizim yine iyi ama mesela Kayseri'nin sanırım en az 26-27 yabancı oyuncusu var. Keza diğer takımlar da aynı şekilde hazırlıksız yakalandıkları için biraz sorun yaşanabilir. Kulüpler Birliği'nin itiraz etmesiyle karar değişebilir."

"LİGİN İDEALİ 18 TAKIM"

Süper Lig'de geride kalan sezonun 21 takımla oynandığını ve yeni sezonun ise 20 takımla devam edeceğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Türkiye ligi 20 takımda götürebilir ama 18 takım da olabilir. Bence 18 takımlı olduğu zaman oyuncuların dinlenmesi, federasyonun alacağı kararlar için yeterince vakit oluyor. 18 takım ideal bence ama 20 takım da oynanabilir. Benim tercihim 18 takımla oynanması" diye konuştu.